Bolsas da Ásia fecham em forte baixa com tombo de ações ligadas à IA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta sexta-feira, à medida que uma forte liquidação de ações de chips e outras ligadas à inteligência artificial arrastou os mercados para baixo.

Liderando as perdas, o índice Taiex despencou 6,47% em Taiwan, a 42.671,27 pontos, um dia após a TSMC, maior fabricante de semicondutores por contrato do mundo, anunciar que planeja investir mais US$ 100 bilhões para expandir sua capacidade de produção nos Estados Unidos. A ação da TSMC caiu 7,29%.

Ações relacionadas à IA estão sob pressão há meses, em meio a temores de que suas cotações tenham avançado demais e de que a demanda voraz por memória e processadores possa não se sustentar caso a tecnologia não entregue o nível de lucro e produtividade prometido.

Em Tóquio, o japonês Nikkei recuou 4,03%, a 64.141,12 pontos, com as ações da Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para chips, caindo 8,17% e as da Advantest, que produz equipamentos de teste de semicondutores, cedendo 7,20%. A SoftBank, que tem enormes investimentos em IA, desabou 9,01%.

O mercado da Coreia do Sul, que tem apresentado a maior volatilidade em meio às incertezas da IA, não operou hoje devido a um feriado.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 3,05%, a 3.764,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 5,25%, a 2.434,08 pontos, registrando a maior queda diária desde abril de 2025. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,78%, a 24.562,24 pontos.

O mau humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York encerrarem em baixa generalizada na véspera, em movimento encabeçado por ações de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 0,50% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.796,70 pontos.

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