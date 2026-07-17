Setlist de Harry Styles em SP: Veja as músicas que devem estar no show

O cantor Harry Styles volta a São Paulo para quatro shows de sua turnê Together Tour na Arena Morumbis a partir desta sexta-feira, 17. A turnê foca no último álbum do britânico, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., e foi anunciada antes mesmo do lançamento do álbum.
Harry também tem incluído sucessos de seus álbuns anteriores, como Watermelon Sugar, de Fine Line (2019), Sign Of The Times, de Harry Styles (2017), e As It Was, de Harry's House (2022). Após um instrumental de Night Changes e History, sua menção ao grupo One Direction no show, o cantor ainda toca uma "faixa surpresa".
Setlist do show de Harry Styles em SP
Are You Listening Yet?
Golden
Adore You
Watermelon Sugar
Music for a Sushi Restaurant
Taste Back
Coming Up Roses
Fine Line
Italian Girls
American Girls
Keep Driving
Ready, Steady, Go!
Dance No More
Treat People With Kindness
Pop
Season 2 Weight Loss
Carla's Song
Aperture
Night Changes / History (instrumental de músicas do One Direction)
Faixa surpresa
Sign of the Times
As It Was