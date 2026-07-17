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Setlist de Harry Styles em SP: Veja as músicas que devem estar no show

O cantor Harry Styles volta a São Paulo para quatro shows de sua turnê Together Tour na Arena Morumbis a partir desta sexta-feira, 17. A turnê foca no último álbum do britânico, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., e foi anunciada antes mesmo do lançamento do álbum.

Harry também tem incluído sucessos de seus álbuns anteriores, como Watermelon Sugar, de Fine Line (2019), Sign Of The Times, de Harry Styles (2017), e As It Was, de Harry's House (2022). Após um instrumental de Night Changes e History, sua menção ao grupo One Direction no show, o cantor ainda toca uma "faixa surpresa".

Setlist do show de Harry Styles em SP

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

Italian Girls

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla's Song

Aperture

Night Changes / History (instrumental de músicas do One Direction)

Faixa surpresa

Sign of the Times

As It Was

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