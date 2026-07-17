'Quem Ama Cuida' revelará filho de Francesca; saiba quem é

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida preparam algumas surpresas e revelações. Uma delas é que o público vai saber mais sobre Francesca (Nathalia Dill).

Na trama, Otoniel (Tony Ramos) vai ver uma foto dela ao lado de Joel (Ricardo Teodoro). O pai de Adriana descobrirá, então, que ela é a falecida mãe do chef de cozinha do restaurante de Laurentino (Alan Rocha). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Inicialmente, Walcyr Carrasco e Claudia Souto, autores da novela, tinham outros planos para a trama de Francesca e Otoniel: a ideia era que ela aparentasse ser um espírito, mas que depois houvesse uma reviravolta. Mas ao ouvir o grupo de discussão, realizado pela Globo, ficou claro que o público queria um enredo sobrenatural.

Outras revelações

Além de Adriana (Leticia Colin) descobrir que Arthur Brandão (Antonio Fagundes) deixou uma fortuna escondida em um cofre destinada a ela, os próximos capítulos também devem revelar o passado de Brigitte (Tatá Werneck). mostrando a rejeição de Pilar pela filha desde muito cedo - o que explica a obsessão da personagem em encontrar um amor.