'A Odisseia': Elenco teve de gravar com espelhos por causa de tecnologia inovadora

O filme A Odisseia, considerado a mais ambiciosa produção de Christopher Nolan, tem diversas curiosidades nos bastidores. Uma delas é o truque usado por Nolan e seu colaborador de longa data, o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, para lidar com as câmeras IMAX e filmar o longa.

A dupla tinha como objetivo realizar algo inédito: filmar um longa-metragem inteiro utilizando câmeras IMAX. Nolan já filmava com elas há anos, desde Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008). Mas em A Odisseia, o desafio que ele, sua equipe e a IMAX precisavam superar não era visual, mas sonoro.

A solução para o barulho

As câmeras são notoriamente barulhentas, dificultando que os atores ouvissem a própria voz - ou até mesmo pensassem - durante cenas intimistas e com diálogos cruciais. Isso ocorre porque as câmeras IMAX são enormes e movimentam uma película de filme muito larga através de seus corpos volumosos, um processo que é (pelo menos por enquanto) inevitavelmente ruidoso.

A solução foi encapsular câmera para que ela não fizesse tanto barulho no set. A IMAX construiu uma estrutura especializada de isolamento acústico ao redor da câmera que permitiu a Nolan e Hoytema filmar cenas bem perto dos atores, captando, ao mesmo tempo, som direto de qualidade utilizável.

O truque do espelho

Com as câmeras no isolamento acústico, outro problema surgiu, elas ficaram ainda maiores, a ponto de não poderem ser posicionadas entre os atores durante uma configuração de cena convencional. Isso significava que, se as câmeras fossem colocadas no local ideal para a tomada, os atores - especialmente nas cenas mais íntimas entre Odisseu (Matt Damon) e Penélope (Anne Hathaway) - não conseguiriam olhar diretamente um para o outro.

Para não resultar em atuações artificiais, Nolan e sua equipe instalaram espelhos próximos à câmera, permitindo que cada ator olhasse para um reflexo alinhado com a linha de visão do outro intérprete. Essa solução visual possibilitou que os atores mantivessem o contato visual e o timing, garantindo que a conexão emocional transparecesse enquanto a câmera permanecia exatamente onde precisava estar.

"O efeito funcionou com perfeição. E, na verdade, eu estava conversando com a Anne sobre isso, porque percebi que, na minha memória daquela cena tão íntima que fiz com ela no final do filme, não me lembro de haver um espelho", comentou Matt Damon em entrevista ao Collider.

"Lembro-me de estar tão focado nos olhos da Annie que só me recordo dela estar bem ali - e ela estava, ela estava mesmo ali -, mas eu estava contracenando com o espelho. Mas funcionou", acrescentou o ator.