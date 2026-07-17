Linha Grajaú x Gamboa volta a circular neste domingo

Rio - A antiga linha 222, que liga o Grajaú à Gamboa, vai retomar a operação neste domingo (19), após ficar inoperante em janeiro. Na fase inicial, a frota circulará com a numeração LECD 155, voltando a atender os passageiros com micro-ônibus. O itinerário será ampliado até a Praça Edmundo Rego, na Zona Norte, que passa a ser o ponto inicial e final do serviço.
Já na Zona Portuária, o ponto final será na Rua Sacadura Cabral, em frente ao Hospital Federal dos Servidores do Estado. O trajeto passa por importantes corredores viários e bairros como Vila Isabel, Maracanã, Praça da Bandeira e Centro, oferecendo uma nova opção de deslocamento para quem trabalha, estuda ou utiliza serviços na região central da cidade.
Retorno das linhas
A reativação integra o processo de reorganização da rede municipal de ônibus após a saída das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada e as operações interrompidas por problemas na prestação do serviço.
Desde então, as linhas afetadas vêm sendo gradualmente reassumidas por empresas do Consórcio Intersul. Em junho, o município apresentou uma nova frota com 40 ônibus para viabilizar o retorno gradual de serviços.
Já voltaram a circular as linhas 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos), 463 (São Cristóvão x Copacabana) e 439 (Vila Isabel x Leblon). Essa última, no entanto, deveria ter retornado no dia 5 de julho, mas a frota só operou no dia seguinte. Devido o atraso, a Secretaria Municipal de Transportes notificou o consórcio.
Ampliação e reorganização de linhas na Zona Oeste e Centro
A Prefeitura do Rio, por meio da SMTR, promove, a partir deste domingo (19), alterações na operação de dez linhas de ônibus nas zonas Oeste e Central da cidade. As mudanças contemplam ampliação de itinerários, ajustes de pontos inicial e final, retomada de atendimento em importantes corredores e alterações em linhas noturnas, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população, ampliar a integração com outros modais e reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros.
As intervenções beneficiam moradores de bairros como Cosmos, Paciência, Inhoaíba, Bangu, Padre Miguel, Realengo e da região central da cidade.
Zona Oeste ganha ampliação
A antiga SV391 passa a operar com o numeral regular 391 (Padre Miguel x Praça da República). Além da mudança de nomenclatura, a linha terá o itinerário ajustado para a Estrada Manoel Nogueira de Sá, Avenida Marechal Fontenelle e Avenida Albérico Diniz. Ela volta ainda a atender as estações ferroviárias de Quintino e Piedade, circulando pelas ruas Elias da Silva e Assis Carneiro.
A linha 796 (Campo Grande x Terminal Deodoro) terá sua origem alterada para Cosmos, de lá passando pela estação ferroviária, Rua Cosmos, Santa Margarida, Estrada Carvalho Ramos, Vila Nova e Rua Campo Grande antes de seguir o trajeto atual até o Terminal Deodoro.
Já a linha 798 (Campo Grande x Terminal Deodoro), passará a iniciar as viagens no Conjunto Urucânia, em Paciência, ampliando a cobertura do serviço. O novo percurso partirá da Rua Cílon Cunha Brum, seguindo pela Estrada Urucânia, Rua Guarujá e Rua Campo Grande, com o trecho posterior inalterado.
A linha 799 (Metrô Pavuna x Bangu), terá o ponto final transferido para a Rua Silva Cardoso, próximo ao embarque das linhas 812 e SP864. A mudança reduzirá em aproximadamente 450 metros a caminhada dos passageiros vindos do Ramal Santa Cruz com destino à região da Rua Limites, que poderão embarcar na Avenida de Santa Cruz, em frente à estação ferroviária.
Também haverá alteração na linha 856 (Capoeira Grande x Terminal Capoeira Grande), cujo ponto inicial passará para a Estrada da Capoeira Grande, próximo ao número 217. Com isso, os moradores do entorno do novo ponto inicial terão uma redução de cerca de 750 metros no deslocamento a pé até o embarque.
Linhas noturnas terão novos trajetos no Centro
A SMTR também promoverá ajustes em quatro linhas do serviço noturno (SN), ampliando o atendimento em importantes vias do Centro da cidade.
A SN209 (Candelária x Caju) passará a atender a Avenida Augusto Severo, Avenida Mem de Sá, Praça da Cruz Vermelha e Praça da República. No sentido Centro, o itinerário incluirá ainda Avenida Passos, Praça Tiradentes, Avenida Gomes Freire e Rua do Riachuelo.
A SN265 (Marechal Hermes x Castelo) terá o trajeto alterado para atender a Avenida Gomes Freire, Rua do Riachuelo e Rua Visconde de Maranguape, na Lapa. No sentido Marechal Hermes, a linha passará também pela Avenida Presidente Wilson, Largo da Lapa, Rua do Lavradio, Avenida Chile, Rua Primeiro de Março, Praça Mauá e Rua Sacadura Cabral.
Já a SN355 (Madureira x Praça Tiradentes) passará a circular, no sentido Madureira, pela Avenida Gomes Freire, Rua da Relação, Avenida Chile, Rua Senador Dantas, Largo da Lapa e Avenida Mem de Sá.
Por fim, as linhas SN353 e 353 (Gardênia Azul – Terminal Gentileza) terão o itinerário ajustado no sentido Gardênia Azul, passando pelo Viaduto Oduvaldo Cozzi, Avenida Maracanã e Rua Professor Eurico Rabelo antes de retomar o percurso atual.
Retorno das linhas
A reativação integra o processo de reorganização da rede municipal de ônibus após a saída das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada e as operações interrompidas por problemas na prestação do serviço.
Desde então, as linhas afetadas vêm sendo gradualmente reassumidas por empresas do Consórcio Intersul. Em junho, o município apresentou uma nova frota com 40 ônibus para viabilizar o retorno gradual de serviços.
Já voltaram a circular as linhas 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos), 463 (São Cristóvão x Copacabana) e 439 (Vila Isabel x Leblon). Essa última, no entanto, deveria ter retornado no dia 5 de julho, mas a frota só operou no dia seguinte. Devido o atraso, a Secretaria Municipal de Transportes notificou o consórcio.
Ampliação e reorganização de linhas na Zona Oeste e Centro
A Prefeitura do Rio, por meio da SMTR, promove, a partir deste domingo (19), alterações na operação de dez linhas de ônibus nas zonas Oeste e Central da cidade. As mudanças contemplam ampliação de itinerários, ajustes de pontos inicial e final, retomada de atendimento em importantes corredores e alterações em linhas noturnas, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população, ampliar a integração com outros modais e reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros.
As intervenções beneficiam moradores de bairros como Cosmos, Paciência, Inhoaíba, Bangu, Padre Miguel, Realengo e da região central da cidade.
Zona Oeste ganha ampliação
A antiga SV391 passa a operar com o numeral regular 391 (Padre Miguel x Praça da República). Além da mudança de nomenclatura, a linha terá o itinerário ajustado para a Estrada Manoel Nogueira de Sá, Avenida Marechal Fontenelle e Avenida Albérico Diniz. Ela volta ainda a atender as estações ferroviárias de Quintino e Piedade, circulando pelas ruas Elias da Silva e Assis Carneiro.
A linha 796 (Campo Grande x Terminal Deodoro) terá sua origem alterada para Cosmos, de lá passando pela estação ferroviária, Rua Cosmos, Santa Margarida, Estrada Carvalho Ramos, Vila Nova e Rua Campo Grande antes de seguir o trajeto atual até o Terminal Deodoro.
Já a linha 798 (Campo Grande x Terminal Deodoro), passará a iniciar as viagens no Conjunto Urucânia, em Paciência, ampliando a cobertura do serviço. O novo percurso partirá da Rua Cílon Cunha Brum, seguindo pela Estrada Urucânia, Rua Guarujá e Rua Campo Grande, com o trecho posterior inalterado.
A linha 799 (Metrô Pavuna x Bangu), terá o ponto final transferido para a Rua Silva Cardoso, próximo ao embarque das linhas 812 e SP864. A mudança reduzirá em aproximadamente 450 metros a caminhada dos passageiros vindos do Ramal Santa Cruz com destino à região da Rua Limites, que poderão embarcar na Avenida de Santa Cruz, em frente à estação ferroviária.
Também haverá alteração na linha 856 (Capoeira Grande x Terminal Capoeira Grande), cujo ponto inicial passará para a Estrada da Capoeira Grande, próximo ao número 217. Com isso, os moradores do entorno do novo ponto inicial terão uma redução de cerca de 750 metros no deslocamento a pé até o embarque.
Linhas noturnas terão novos trajetos no Centro
A SMTR também promoverá ajustes em quatro linhas do serviço noturno (SN), ampliando o atendimento em importantes vias do Centro da cidade.
A SN209 (Candelária x Caju) passará a atender a Avenida Augusto Severo, Avenida Mem de Sá, Praça da Cruz Vermelha e Praça da República. No sentido Centro, o itinerário incluirá ainda Avenida Passos, Praça Tiradentes, Avenida Gomes Freire e Rua do Riachuelo.
A SN265 (Marechal Hermes x Castelo) terá o trajeto alterado para atender a Avenida Gomes Freire, Rua do Riachuelo e Rua Visconde de Maranguape, na Lapa. No sentido Marechal Hermes, a linha passará também pela Avenida Presidente Wilson, Largo da Lapa, Rua do Lavradio, Avenida Chile, Rua Primeiro de Março, Praça Mauá e Rua Sacadura Cabral.
Já a SN355 (Madureira x Praça Tiradentes) passará a circular, no sentido Madureira, pela Avenida Gomes Freire, Rua da Relação, Avenida Chile, Rua Senador Dantas, Largo da Lapa e Avenida Mem de Sá.
Por fim, as linhas SN353 e 353 (Gardênia Azul – Terminal Gentileza) terão o itinerário ajustado no sentido Gardênia Azul, passando pelo Viaduto Oduvaldo Cozzi, Avenida Maracanã e Rua Professor Eurico Rabelo antes de retomar o percurso atual.
Greve dos rodoviários
Vale lembrar que no dia 29 de junho, os rodoviários entraram em greve na cidade do Rio. A categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.
Em 2 de julho, eles suspenderam a paralisação dos ônibus, que ocorreu por três dias, mas o estado de greve foi mantido. Nesta quinta-feira (15), os rodoviários e empresas de ônibus participaram de uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). A sessão, na qual ocorreram negociações sobre a greve, terminou novamente sem acordos.
Vale lembrar que no dia 29 de junho, os rodoviários entraram em greve na cidade do Rio. A categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.
Em 2 de julho, eles suspenderam a paralisação dos ônibus, que ocorreu por três dias, mas o estado de greve foi mantido. Nesta quinta-feira (15), os rodoviários e empresas de ônibus participaram de uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). A sessão, na qual ocorreram negociações sobre a greve, terminou novamente sem acordos.