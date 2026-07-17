Polícia prende influenciadora por golpe do 'Boa noite, Cinderela'

Rio - Policiais civis da 10ª DP (Botafogo), com apoio da 13ª DP (Ipanema), prenderam, nesta quinta-feira (16), a influenciadora Stefany Lopes pelo golpe do "Boa noite, Cinderela", em Copacabana, na Zona Sul . Investigações apontam que ela dopou a vítima e roubou diversos bens de sua residência.

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O caso começou a ser investigado após o registro de ocorrência de um homem que relatou ter conhecido a suspeita por meio de um aplicativo de relacionamento. Depois de marcar um encontro na sua casa, em Botafogo, a mulher teria oferecido uma bebida com drogas à vítima, que perdeu a consciência. O caso começou a ser investigado após o registro de ocorrência de um homem que relatou ter conhecido a suspeita por meio de um aplicativo de relacionamento. Depois de marcar um encontro na sua casa, em Botafogo, a mulher teria oferecido uma bebida com drogas à vítima, que perdeu a consciência.





Ao despertar, ele constatou o desaparecimento de diversos bens e verificou a realização de movimentações financeiras não autorizadas em suas contas bancárias.



Durante a apuração, os agentes identificaram que Stefany ainda mandou mensagens após o crime, exigindo pagamentos para devolver os bens roubados. Em uma das imagens, ela aparece com um fuzil, na tentativa de coagir a vítima. LEIA MAIS: Colombianas suspeitas de aplicar 'Boa Noite, Cinderela' em norueguês são presas Ao despertar, ele constatou o desaparecimento de diversos bens e verificou a realização de movimentações financeiras não autorizadas em suas contas bancárias.Durante a apuração, os agentes identificaram que Stefany ainda mandou mensagens após o crime, exigindo pagamentos para devolver os bens roubados. Em uma das imagens, ela aparece com um fuzil, na tentativa de coagir a vítima.

As apurações também identificaram fortes indícios de que ela utilizava um mesmo modus operandi em outros casos, aproximando-se dos homens por aplicativos de relacionamento, conquistando sua confiança, entrando em suas residências e, depois de administrar uma substância que deixava as vítimas inconsciente, praticando roubos de bens e valores.



As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e eventuais participantes da ação criminosa.

A reportagem não conseguiu localizar o contato da defesa de Stefany. O espaço está aberto para eventuais manifestações.