Aproximadamente 150 policiais militares participam da operação

Ainda na região de Cordovil, os policiais receberam informações de inteligência sobre a presença de homens armados na Rua José Lopes. Ao se aproximarem do local, um novo tiroteio acabou sendo registrado. Os criminosos também conseguiram fugir, porém, durante as buscas em um terreno da região, os agentes localizaram e apreenderam um fuzil calibre 5,56, um carregador de alta capacidade — conhecido popularmente como "carregador goiabada" — e grande quantidade de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 38ª DP (Brás de Pina).

Também na manhã de ontem, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram atacadas na Avenida Schultz Wenk, em Cordovil. Houve troca de tiros, e os bandidos fugiram, abandonando grande quantidade de munições de fuzil e três baterias utilizadas para alimentar rádios transmissores.

Próximo ao local das apreensões, as equipes encontraram uma bandeira de Israel, abandonada pelos envolvidos nos confrontos. O objeto é conhecido por ser utilizado como um dos símbolos de identificação do TCP, responsável pelos recentes ataques às comunidades.

Ao todo, cerca de 150 policiais militares participam da operação, que concentra as ações nos bairros de Cordovil, Brás de Pina e Jardim América. O efetivo conta com o reforço de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE).

A Operação Interceptação integra a estratégia permanente da Corporação de intensificar o policiamento em áreas prioritárias, por meio da atuação integrada das unidades operacionais, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade e fortalecer a sensação de segurança da população