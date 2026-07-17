Danton Mello desabafa seis dias após a morte do pai: 'Não vou te ver nesse final de semana'

Danton Mello emocionou os seguidores nesta sexta-feira, 17, ao publicar uma carta aberta em homenagem ao pai, Dalton Mello, que morreu no último sábado, 11, aos 84 anos. Intérprete do banqueiro Diógenes em A Nobreza do Amor, novela das 18h da TV Globo, o ator desabafou sobre a saudade que tem sentido desde a despedida e recebeu uma mensagem de carinho do irmão, Selton Mello.

"Sexta-feira, Mello mais velho! Não vou te ver nesse final de semana. Não vamos botar o papo em dia, não vamos tomar umas, não vamos dar risadas, não vou contar minhas novidades nem dividir meus sonhos com o senhor. Não vou pedir conselhos, não vamos nos emocionar falando das suas netinhas, não vamos conversar sobre futebol, não vamos relembrar sua infância ou a minha, não vamos trocar mensagens quando chegarmos em casa para dizer que nosso encontro foi foda e que nos amamos, não vamos mais!", escreveu.

"Nem no outro final de semana, nem no próximo e no próximo ou próximo... Está doendo muito, mas agora preciso seguir em frente carregando todos os ensinamentos desse homem incrível que o senhor foi. Gratidão por ter sido seu filho! Muitos beijos do seu eterno Mello mais novo… Te amo hoje e sempre!", completou.

Nos comentários, Selton Mello confortou o irmão com uma breve mensagem. "Agora segue dentro da gente", escreveu, acompanhando a publicação com um emoji de coração.

A homenagem também recebeu manifestações de carinho de diversos artistas. "Ele está e estará em TUDO!", disse Danielle Winits. "Irmão, seu pai está em todos nós. Amado por todos e por vocês!", comentou Marcelo Faria. "DANTON, meu querido amigo. Vocês formam um elenco lindo. Dalton sempre presente", destacou Stepan Nercessian. "Ô, querido… Senti tanto aqui também. Seu Dalton era um cara incrível. Meus sentimentos", escreveu Natália Lage.

"Foto linda, sentimento lindo", publicou Leo Jaime. "Ele estará! Contigo sempre! Tempo tempo tempo tempo…", comentou Emanuelle Araújo. "Tive a oportunidade de conhecer o seu pai. Ele era 'O PAI!' Seu Dalton estará sempre com vocês. Meus sentimentos, Danton. Um abraço forte", escreveu Claudia Lira. "Ele sempre estará com você e em você, em cada lembrança dessa", acrescentou Marcelo Medici.

'O cigarro o levou'

A morte de Dalton Mello foi anunciada pela família no último sábado. Em uma publicação conjunta no Instagram, Selton e Danton revelaram que o pai morreu em decorrência das consequências de décadas de tabagismo. "O cigarro o levou", escreveram os irmãos. Segundo eles, Dalton fumava desde os 14 anos e manteve o hábito por cerca de 70 anos.

Na homenagem publicada em colaboração, os atores lembraram a forte relação que tinham com o pai. "Meu pai partiu. Meu melhor amigo foi descansar, encontrou minha mãe. Devia estar com muita saudade... pude dizer pra ele no hospital, bem lúcido, antes de partir, que saudade dói. Ele sabia, nossa despedida foi linda e leve", contaram.

Eles também relataram que, apesar das consequências do vício, o patriarca dizia não se arrepender de ter fumado. "O cigarro o levou. Pulmão trabalhando de uma forma ínfima, 70 anos fumando, desde os 14, anos 50. E foi feliz assim até o talo, aos 84 anos. Faria tudo igual, me disse, rindo no hospital", relataram.

Ao final da homenagem, Selton e Danton exaltaram a personalidade do pai e agradeceram pelos ensinamentos que receberam ao longo da vida.

"Seu Dalton. Doce, hilário, melhor companhia, melhor parceiro da vida. Tanta humildade, tão adorável. Encantou absolutamente todo mundo por onde passou. Um homem foda, um homem simples, um homem humilde. Seus filhos estão indo viajar pra se despedir de um homem absolutamente apaixonante. Obrigado, pai, por nos guiar, por ter sido ousado nas escolhas da vida, por ser meu melhor amigo. O senhor é emocionante. Obrigado por todos os esforços, tantos ensinamentos na grandeza de sua simplicidade. Esse, o verdadeiro berço de ouro", escreveram.

"Seus filhos, mais unidos que nunca, se despedem da parte terrena apenas, inferior à grandeza do infinito que nos permeia espiritualmente, agora está mais perto do que antes. Agora, vive do lado de dentro. Para sempre. Obrigado por tudo, pai", finalizaram.