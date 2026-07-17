Polícia Militar interrompe assalto em farmácia no Itaim Bibi e prende duas pessoas

A Polícia Militar de São Paulo deteve nesta sexta-feira, 17, um homem de 24 anos e uma mulher de 36 que estavam cometendo um assalto à mão armada em uma farmácia no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. A dupla foi presa em flagrante.

De acordo com a PM, os dois tentavam fugir com mais de R$ 209 mil reais em remédios caros, principalmente canetas emagrecedoras. Os policiais apreenderam uma pistola calibre .22, carregada com seis munições, que estava com a mulher e havia sido utilizada na ação.

Ao vistoriar o carro que os dois haviam utilizado, os agentes encontraram dezenas de munições, aparelhos celulares, um tablet, spray de pimenta, toucas, luvas e dinheiro em espécie. O veículo tinha uma placa adulterada.

Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de roubo na Rua João Cachoeira. Ao chegarem ao local, encontraram os dois suspeitos ainda dentro do estabelecimento, recolhendo os medicamentos.

Os funcionários da loja contaram que o homem entrou na farmácia simulando ser um cliente e, logo em seguida, anunciou o assalto. "Ele declarou o assalto, sacou a arma e perguntou onde estavam os 'Mounjaros'", contou um dos trabalhadores.

Outra vítima relatou os momentos de tensão vividos durante a ação criminosa. "Ele anunciou o assalto e mandou que entrássemos devagar, dizendo que atiraria. Depois exigiu que eu mostrasse onde estavam os medicamentos da geladeira e mandou que eu fosse mais rápido", afirmou, segundo a nota da Polícia Militar.

Todos os medicamentos foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento. O caso foi registrado como tentativa de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo no 14° DP (Pinheiros).