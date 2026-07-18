Rádio Nacional transmite ao vivo DF Instrumental Fest neste sábado

A Rádio Nacional Brasília FM 96,1 MHz e a Rádio Nacional Brasília AM 980 kHz transmitem neste sábado (18), a partir das 19h30, os shows do DF Instrumental Fest 2026, diretamente do Sesc Taguatinga Sul, no Distrito Federal. A programação reúne nomes da música instrumental brasileira e da produção contemporânea nacional. Entre as atrações estão Tom Zé, Metá Metá, Edgard Scandurra Trio, Roberto Corrêa, Alberto Salgado e Victor Angeleas, Maísa Arantes, Choro no Eixo com Márcio Marinho, e Calango Careta.

O DF Instrumental Fest 2026 chega ao seu quarto ciclo consolidado como um dos principais festivais que exaltam a música instrumental no Distrito Federal. Com apresentações que transitam entre a música instrumental contemporânea, o choro, a cultura popular, o rock experimental e as sonoridades afro-brasileiras, o festival promove encontros entre diferentes linguagens, gerações e territórios da música brasileira.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Espaço Arte - Especial DF Instrumental Fest

Transmissão ao vivo dos shows do DF Instrumental Fest

Sábado (18), a partir das 19h30, na Rádio Nacional Brasília FM 96,1 MHz e Rádio Nacional Brasília AM 980 kHz.

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

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