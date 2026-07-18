Tiroteio em loja de conveniência deixa dois mortos e três feridos no Paraná

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio em uma loja de conveniência de Campo Mourão, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira, 17.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, o autor do crime passou pelo estabelecimento comercial e, pouco tempo depois, retornou. Na sequência, efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no local.





As vítimas fatais foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38. Outras três pessoas, de 23, 40 e 41 anos, ficaram feridas.





Entre elas está Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, que está internada em estado grave. Uma das hipóteses levantadas é a de que ela seria o alvo do ataque. A motivação do crime, no entanto, ainda é apurada pela polícia.





De acordo com a secretaria, o autor dos disparos já foi identificado, mas a identidade não foi divulgada para não comprometer a investigação. Até a última atualização, ele permanecia foragido.





A operação, porém, prendeu uma mulher em flagrante. Segundo a secretaria, com ela foram encontradas duas munições, porções de entorpecentes, antenas para bloqueador de sinal e material explosivo. A polícia apura qual é a relação da suspeita com o crime.





"A equipe do esquadrão antibombas da Polícia Militar do Paraná esteve no local das apreensões e conduziu o manejo técnico e seguro do material explosivo", informou a pasta paranaense.