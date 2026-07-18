Cerrado vence e força 3º jogo contra Sampaio por vaga na final da LBF

A definição do segundo finalista da edição 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF) ficou para o terceiro e último jogo do confronto entre Cerrado BRB e Sampaio Corrêa.

Neste sábado (18), a equipe do Distrito Federal superou a Bolívia Querida - dona da melhor campanha geral da temporada - por 73 a 62, no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

As semifinais da LBF ocorrem em uma melhor de três partidas. Quem vencer duas, vai à final. O Sampaio tinha ganhado o primeiro jogo, no ginásio do Sesi, em Taguatinga (DF), no domingo (12), por 75 a 62, também com transmissão da TV Brasil.

Com o triunfo do Cerrado neste sábado, as equipes terão um terceiro jogo na segunda-feira (20), às 21h (horário de Brasília), outra vez em São Luís - o clube maranhense, pela melhor campanha, tem a vantagem de fazer a partida decisiva em casa. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe o confronto ao vivo.

A armadora salvadorenha Hillary Argueta, com 23 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, foi a principal jogadora do Cerrado, eleita a melhor em quadra. Do lado do Sampaio, a ala Iza Sangalli se destacou, também anotando 23 pontos, com aproveitamento menor (46% a 53,5%) que a adversária.

Quem avançar, terá pela frente o Unimed Campinas, que venceu o Sesi Araraquara, atual tricampeão, na noite de sexta-feira (17), por 70 a 67, no ginásio do Tênis Clube da cidade. Como tinham ganhado o primeiro jogo, na casa do adversário, no sábado passado (11), por 79 a 77, as campineiras se garantiram na final sem precisar de um novo encontro.

O time de Campinas não chegava à decisão da LBF desde 2022, quando foi o vice, superado pelo Sampaio. A equipe foi campeã pela primeira e única vez em 2018, justamente em cima do rival maranhense, que acabaria dando o troco na edição seguinte.