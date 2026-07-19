Região sofre com guerra entre Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícia

As comunidades César Maia, Fontela, Palmares, Monte Serrat, Coroado e Ilha dos Porcos, em Vargem Pequena, são historicamente dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Já as áreas de Pombo Sem Asa, Beira Rio, Vila Taboinha e Comunidade do Canal, em Vargem Grande, estariam sob a influência de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), que atuariam em aliança com milicianos.

Ainda de acordo com moradores, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não aceitaram a mudança de facção deixaram a região e buscaram abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte.

CV, TCP e milícia

Para tentar defender seus territórios e pontos estratégicos, grupos de milicianos fizeram acordos com a facção de tráfico Terceiro Comando Puro. Essa união busca somar forças para impedir a expansão do Comando Vermelho na Zona Oeste.

Atualmente, a comunidade Pombo Sem Asa é dominada pelo CV, enquanto Rio das Pedras permanece sob o controle da aliança entre milicianos e o TCP e, por isso, sofre constantes ataques da facção rival.