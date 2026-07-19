Carolina Dieckmann se emociona com surpresa do filho em pré-estreia

A atriz Carolina Dieckmann usou seu perfil no Instagram para postar um momento de orgulho de seu filho José, de 18 anos, neste sábado, 18. Ela compartilhou uma entrevista em que o jovem fala de forma positiva sobre a relação com a mãe ao portal Leo Dias.





"Eu ganhei um presente, e de um lugar que não esperava. Afinal, no meio de uma pré-estreia, não costuma acontecer nada de extraordinário. Acontece que tinha meu filho, José, que mora fora e por acaso estava aqui", escreveu Dieckmann, durante a pré-estreia de seu novo filme, Pequenas Criaturas, no Rio de Janeiro.





"Eu não vi. Não sabia. Mas acordei com essa surpresa. Chorei de emoção, de gratidão, e a certeza de que quando a gente é carinhoso, cuidadoso, respeitoso, amoroso, tudo volta para a gente. Sempre", prosseguiu.





Na entrevista, o filho de Carolina comenta: "Ela ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Não consigo nem botar em palavras o quanto eu a admiro como mãe, é a melhor de todas."





Carolina Dieckmann encerrou a homenagem: "José, paixão da mamãe, suas palavras ecoam e explodem felicidade dentro de mim. Nada pode ser mais bonito. O amor que vive em mim saúda o amor que vive em você. Amém."





Quem são os filhos de Carolina Dieckmann

A atriz é mãe de Davi, de 27 anos, filho do também ator Marcos Frota, com quem teve um relacionamento no passado. Já o adolescente José, de 18 anos, é fruto de seu atual casamento com o diretor Tiago Worcman.





Ambos os filhos de Carolina Dieckmann moram fora do Brasil atualmente: José vive na Holanda e Tiago, nos Estados Unidos. Eles costumam ser reservados em relação à vida pessoal.