Anac alerta para riscos de trotes com óleo após morte de aluno de aviação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se pronunciou, ontem, 17, sobre a morte do aspirante a piloto Gustavo Henrique Lara, de 27 anos. O caso ocorreu após um trote realizado depois do primeiro voo solo de Gustavo, em Ponta Grossa, no Paraná.

Em nota, a agência lamenta o ocorrido e faz um alerta quanto aos riscos dos produtos químicos da aviação. O comunicado também orienta escolas e aeroclubes a repensarem práticas de celebração que possam colocar a vida de seus alunos em risco.

"Produtos químicos aeronáuticos, como óleos e lubrificantes de aviação, não devem, em hipótese alguma, ter contato com a pele, conforme orientam os rótulos desses materiais", destaca a nota da Anac. Ainda segundo a agência, o uso dessas substâncias em comemorações representa risco à saúde e pode, inclusive, levar à morte, como aconteceu com Gustavo.

A agência também reforça que a segurança deve prevalecer em todas as etapas da formação aeronáutica. Afirma ainda acompanhar o caso e confiar no trabalho das autoridades responsáveis pela investigação.

Escola manifesta pesar

O Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) de Ponta Grossa, onde Gustavo realizou o voo solo, também divulgou nota lamentando a morte do aluno.

A instituição afirmou que o caso ocorreu fora da área do CIAC, após o encerramento das atividades de voo na quinta-feira, 16.

Em nota, a escola diz que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e oferecer apoio aos familiares "dentro de suas possibilidades". A declaração ainda afirma que, em respeito à memória de Gustavo, à família e ao trabalho de apuração, não fará novos comentários até a conclusão das investigações.

Gustavo Henrique Lara morreu após sofrer uma reação grave durante trote realizado para celebrar seu primeiro voo solo.

Segundo as informações divulgadas anteriormente, ele teve o corpo atingido por óleo de aviação durante a comemoração e passou mal. O jovem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

As circunstâncias da morte seguem sendo investigadas pelas autoridades.