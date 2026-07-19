Usuários relatam instabilidade global em serviços da meta Platforms

Serviços da Meta Platforms, dona do Facebook e Instagram, apresentam instabilidade global na manhã deste domingo, 19, de acordo com relatos de usuários.





Em outras plataformas, como o Twitter, há relatos de dificuldades para fazer login e publicar conteúdos nas duas redes. Não há confirmação oficial da empresa sobre as falhas.





De acordo com o site Downdetector, que analisa falhas em tempo real nos serviços online, o Facebook apresentou 35,153 mil falhas em 72 países. Já em relação ao Instagram e WhatsApp, a plataforma não detectou problemas.