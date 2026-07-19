Luciano Huck diz que Preta Gil o recebeu no Rio de Janeiro com beijo quádruplo

Em depoimento ao documentário Preta - Eu Não Ando Só, que estreia na noite desta segunda-feira, 20, na TV Globo, o apresentador Luciano Huck revela que Preta Gil (1974-2025) o recebeu de maneira especial no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou em 1999, quando assinou contrato com a emissora.





De acordo com a fala de Huck, Preta lhe deu as boas-vindas em uma festa de aniversário na qual ele comemorava 28 anos. O apresentador conta que Preta estava em um beijo triplo e que o convidou para participar. "Eu fui a vítima. Era o quarto", diz, sem revelar quem eram as outras duas pessoas. "Estou até suando", diz ele, após fazer a revelação. "Não lembro, foi no final da noite", disfarça.





Paulistano, Huck afirma que conheceu Preta quando ainda namorava Ivete Sangalo. "A Preta me acolheu quando eu cheguei ao Rio de Janeiro". Posteriormente, já solteiro, Preta organizou a festa de aniversário do apresentador. "Às três da manhã, tinha um trenzinho na sala com Preta, eu, Caetano [Veloso], Gil, Paula [Lavigne], Xuxa. Falei: 'Que vida é essa no Rio de Janeiro? Onde eu vim parar?'".





Casada com Huck, a apresentadora Angélica também dá seu depoimento ao documentário. Preta é madrinha do casal. Ela ressalta que Preta sempre bancou os temas que ela achava que iriam contribuir para a sociedade. "Ela mostra que a gente pode ser o que a gente é".





Preta - Eu Não Ando Só tem direção artística de Mônica Almeida e direção de Sandra Kogut. Depois de estrear na TV Globo, na noite desta segunda-feira, 20, o documentário ficará disponível no Globoplay. A data marca um ano da morte de Preta Gil.





A produção faz parte do projeto Quanto Mais Preta, Melhor, da Globo, assim como a série original do Globoplay, intitulada Meu Nome é Preta. Produzido pela Conspiração Filmes e com direção de Mini Kerti, o seriado tem quatro episódios, liberados semanalmente a partir desta segunda-feira, 20. O último deles entra no ar no dia 8 de agosto.