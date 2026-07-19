Ministério da saúde recebe contribuições sobre plano de dados Abertos 2026/2028 até 31/07

O Ministério da Saúde receberá até 31 de julho contribuições à consulta pública para a formulação do Plano de Dados Abertos (PDA-MS) 2026/2028. O procedimento permite que a sociedade contribua com a definição das prioridades de abertura de bases de dados públicas durante a vigência do próximo plano.





Segundo a Pasta, o PDA-MS é o instrumento de planejamento que organiza a publicação de dados em formato aberto no Ministério da Saúde, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI), e com a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.





As bases de dados previstas no plano são disponibilizadas no Portal de Dados Abertos do Sistema Único de Saúde (SUS), que atualmente reúne 124 conjuntos de dados. Para a elaboração, foi organizado um inventário com 360 bases de dados, das quais 126 estão disponíveis para priorização de abertura durante a consulta pública.





As informações podem ser consultadas e reutilizadas por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde, órgãos de controle, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e demais interessados, fortalecendo a transparência ativa e o acesso à informação pública.