Empresário desaparece após sair de bar na Grande São Paulo

O empresário Marcelo Magalhães Almeida, de 31 anos, está desaparecido desde a noite da última quinta-feira, 16, após sair de um bar em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A Polícia Militar disse realizar uma força-tarefa nas buscas pelo homem. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, participam da operação policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), cães farejadores, drones e o helicóptero Águia, além do canil da Guarda Civil Metropolitana.

As buscas foram iniciadas em um terreno da Sabesp na rua Patrocínio Paulista e seguem na tarde deste domingo, 19.

De acordo com informações dadas pela família à polícia, o homem foi a um bar com um conhecido na noite de quinta-feira. Horas depois, o veículo do empresário, que é blindado, foi encontrado abandonado.

O veículo tinha "possíveis sinais de sangue", segundo informações postadas pelo 33º BPM/M em sua conta nas redes sociais.

O batalhão também informou que o homem que acompanhava o empresário no bar foi ouvido pela polícia e teria dado três versões diferentes sobre o ocorrido.

Durante as buscas, um homem condenado por roubo e que estava foragido foi detido, mas a polícia ainda investiga se ele tem alguma ligação com o desaparecimento.