Parque Augusta é reaberto após ser fechado por morte de homem no local

O Parque Augusta, na região central de São Paulo, foi reaberto neste domingo, 19, após ficar parte do sábado, 18, fechado depois de um jovem ser encontrado morto no local.

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), o espaço voltou a funcionar na manhã deste domingo, seguindo seu horário habitual.

O estabelecimento havia sido esvaziado por volta das 13 horas de sábado após o corpo de um homem de 28 anos ser encontrado no local. A identidade da vítima não foi revelada, mas a suspeita é de que ele tenha passado mal após uma overdose.

Neste domingo, a secretaria afirmou que as "informações relacionadas ao caso seguem sob condução das autoridades competentes" e que as "equipes de vigilância e de gestão do parque mantêm a supervisão do local com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores".

Homem chegou ao parque passando mal

Conforme informações da Guarda Civil Municipal (GCM) e dos seguranças do parque, o homem teria saído de um bar na Rua Augusta, em frente ao parque, e ido ao local acompanhado por amigos por volta das 6 horas de sábado, logo após a abertura do parque.

Segundo Célia Marcondes, da Associação dos Moradores de Cerqueira César, os relatos são de que o jovem já se sentia mal quando chegou ao parque. Os amigos teriam chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte ainda no parque.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, guardas municipais foram acionados por volta das 7h30 para verificar a ocorrência na Rua Caio Prado, após o trabalho do Samu. O local da morte, próximo a um banco e em meio às árvores do bosque, foi isolado, mas o parque permaneceu aberto aos visitantes.

Mesmo com a presença do corpo, coberto por uma manta térmica deixada pelo Samu, os frequentadores continuaram a usar o gramado em frente à área isolada para tomar sol. O playground e o cachorródromo permaneceram cheios. Nas redes sociais, usuários criticaram o fato de o Parque Augusta não ter sido fechado após a morte do jovem.

Apenas às 13 horas, cerca de sete horas após a morte, funcionários receberam ordens para fechar o parque. Eles solicitaram a saída dos frequentadores da unidade para a remoção do corpo por equipes do Instituto Médico Legal (IML).