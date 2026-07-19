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Semana começa com tempestades no Sul e alerta de vendaval no interior de SP

As chuvas intensas devem continuar no começo deste semana principalmente no Sul do País, segundo projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Há também previsão de precipitações nas regiões Norte, Nordeste e em partes do Sudeste.

Veja abaixo a previsão do tempo até segunda-feira, 20:

Sul

Desde sexta-feira, 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que já causaram estragos e deixaram pessoas desalojadas neste sábado, 18.

Entre domingo, 19, e segunda-feira permanece o aviso laranja de perigo para tempestades no oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, abrangendo municípios como São Borja, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, além das regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Os fortes vendavais também continuam atingindo o oeste do Paraná, o oeste, centro e sul de Santa Catarina e grande parte do norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da Região Sul, permanece o aviso amarelo de perigo potencial para vendaval.

Com os ventos fortes oriundos do norte do continente, o frio perde intensidade, com mínimas em torno de 10°C restritas às regiões de serra. Entre hoje e amanhã, as máximas ficam em torno de 24°C no Rio Grande do Sul devido à atuação das tempestades.

Sudeste

As condições são de estabilidade atmosférica em toda a região até segunda-feira. Pode haver apenas variação de nebulosidade na faixa litorânea e nevoeiros isolados em áreas do Espírito Santo e do leste de Minas Gerais.

As madrugadas e manhãs seguem frias em Minas Gerais, no leste de São Paulo e nas serras do Rio de Janeiro. Na divisa entre o sul de Minas Gerais, São Paulo e a região serrana de Resende (RJ), pode haver formação de geada neste domingo, com temperaturas em torno de 4°C.

Durante as tardes, a tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas, com valores de até 32°C no centro-oeste de São Paulo entre hoje e amanhã.

Além disso, o oeste, centro e sul de São Paulo devem registrar aumento da velocidade do vento na segunda, com aviso amarelo de perigo potencial para vendaval em municípios como Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.

Norte

Neste domingo, as chuvas ficam mais concentradas no norte do Amazonas e em Roraima, com possibilidade de ocorrências isoladas também no Acre, em Rondônia e na faixa litorânea da Região Norte.

Já na segunda, a chuva concentra-se na faixa norte e oeste da Amazônia, principalmente no Amazonas e no litoral da região. Já o Tocantins e grande parte do sul do Pará terão predomínio de céu claro e grande amplitude térmica.

As temperaturas mínimas ficam em torno de 16°C no sul e leste do Tocantins, enquanto as máximas alcançam cerca de 35°C no Tocantins e no sul do Pará.

Nordeste

Neste domingo, há condições para chuvas isoladas no interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Nas demais áreas, o tempo permanece estável. Pode haver nevoeiro durante a madrugada e o início da manhã nas regiões serranas do interior da Bahia

Até segunda, a previsão é de vento úmido que favorece chuvas fracas e isoladas na faixa litorânea da região.

O vento segue moderado, com aviso de perigo potencial para vendaval em diversas localidades da região neste domingo.

As temperaturas mínimas ficam baixas, em torno de 12°C nas regiões de serra do centro, oeste e sul da Bahia. À tarde, o Piauí deve registrar as temperaturas mais elevadas da região, com máximas de até 36°C.

Centro-Oeste

Até este domingo, o oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem com aviso de perigo para vendaval. Não há previsão de chuva na região.

As temperaturas mínimas ocorrem nas madrugadas e manhãs no Distrito Federal e nas áreas mais elevadas de Goiás, com valores em torno de 10°C. À tarde, as máximas chegam a cerca de 34°C no noroeste de Goiás, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

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