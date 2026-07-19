Anvisa fez 33 operações de fiscalização em farmácias que produzem canetas emagrecedoras em 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, em 2026, foram realizadas 33 operações de fiscalização em farmácias de manipulação estéreis, que produzem medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras.





Destas, segundo a agência, 14 foram realizadas em conjunto com a Polícia Federal, e que, em junho, houve uma redução temporária das vistorias por 15 dias para a elaboração de um Procedimento Operacional Padrão (POP), instrumento de aperfeiçoamento metodológico que é parte da rotina de trabalho das áreas responsáveis por fiscalização.





O órgão regulador negou que tenha ocorrido redução na fiscalização no primeiro semestre e disse que breves períodos dedicados a ajustes de procedimentos e processos são parte de seu fluxo de trabalho. "A agência e têm como maior objetivo tornar as inspeções cada vez mais qualificadas, estratégicas e efetivas, direcionando esforços para situações de maior risco sanitário e potencializando a proteção da saúde da população", disse a Anvisa, em nota.