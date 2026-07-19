Veja como foi o show do intervalo da Copa do Mundo

O primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo de futebol na história foi transmitido ao vivo na tarde deste domingo, 19. Nomes como Madonna, BTS, Shakira , Justin Bieber e Coldplay cantaram no jogo entre Espanha e Argentina.

Com foco em cores fortes e buscando despertar um clima de sentimento de união através do esporte, o evento contou também com elementos da TV norte-americana, como os Muppets e personagens da série Ted Lasso.

Em geral, os artistas enfileiraram alguns de seus principais hits em versões reduzidas para caber no período de pausa - que acabou sendo maior do que o habitual para um jogo de Copa do Mundo.

Como foi o show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026

O show teve início com um vídeo de Madonna cantando Music cercada por dançarinos em um lugar amplo e escuro, semelhante a um estacionamento. Então ela surge em um buggy atrás de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, o Fenômeno - vencedores da Copa pelo Brasil, em 2002. O trio surge em uma das entradas do campo, para delírio da plateia com o início do show ao vivo.

O maestro venezuelano Gustavo Dudamel aparece regendo uma orquestra acompanhada por Muppets, tocando a música Seven Nation Army, do White Stripes - frequentemente adaptada em cantos de torcidas e ouvida por estádios espalhados pelo mundo. Eles ainda fizeram uma 'remada viking' como os torcedores da Noruega antes de passar para o grupo de k-pop sul-coreano BTS, que surgiu cantando o hit Dynamite.

Jason Sudeikis e Brendan Hunt, atores da série Ted Lasso, que tem temática de futebol, aparecem conversando enquanto caminham no campo. Justin Bieber reassumiu a cantoria num ritmo mais calmo, apenas com um violão, em Everything Hallelujah. Shakira volta a colocar o clima no alto, com Doi Doi, ao lado de diversas crianças dançando e do cantor Burna Boy.

Outro momento emotivo surgiu com os telões exibindo um vídeo de Pelé gritando a palavra "Love!", "Amor", em inglês. Surge um coral de estudantes (PS22), acompanhados pela banda Coldplay e por personagens dos Muppets, encerrando a apresentação com Believe In Love.

Quem se apresentou no show do intervalo na final da Copa do Mundo 2026

Madonna

Gustavo Dudamel

Os Muppets

BTS

Jason Sudeikis e Brendon Hunt (como personagens de Ted Lasso)

Justin Bieber

Shakira

Burna Boy

Coldplay

Quem cantou no show de abertura da final da Copa do Mundo

Mais cedo, antes de o jogo começar, outros shows tomaram conta do MetLife Stadium.

IShowSpeed

Post Malone

Swae Lee

Jennifer Hudson (hino dos EUA)

Robbie Williams

Nicole Scherzinger

Laura Pausini

Tom Cruise (sem cantar, fazendo discurso)

María Becerra (hino da Argentina)