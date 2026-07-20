Guerra entre traficantes e milicianos tem levado pânico à região

A região tem sido alvo de uma guerra por controle territorial entre traficantes e milicianos nas últimas semanas. Na madrugada desta sexta-feira (10), um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante uma troca de tiros entre criminosos em Rio das Pedras, também na Zona Sudoeste. Informações apontaram que os traficantes invadiram uma área conhecida como Sertão, dominada por milicianos, dando início ao confronto, por volta das 2h.

Em 29 de junho, outro intenso tiroteio causou momentos de pânicos entre a população da área. Quatro dias antes, uma moradora do mesmo bairro teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.

No dia 20 deste mesmo mês, mais um confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.