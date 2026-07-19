'A Odisseia' fatura US$ 264,1 milhões no fim de semana de estreia e supera Oppenheimer

A Odisseia, de Christopher Nolan, estreou com uma arrecadação estimada em US$ 124,5 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá e mais US$ 139,6 milhões no exterior. Com isso, o primeiro fim de semana do filme foi ainda melhor do que o de Oppenheimer, marcando o melhor fim de semana de abertura do cineasta desde O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012.

Nolan demonstrou seu poder nas bilheterias com uma estreia global sem precedentes. Poucos cineastas vivos conseguiriam realizar uma adaptação de grande orçamento e repleta de estrelas do poema épico de Homero. Mas, em uma Hollywood onde os direitos de propriedade intelectual dominam a maioria dos sucessos, Nolan transformou uma das obras literárias mais antigas do mundo em um improvável blockbuster.

A produção da Universal não foi uma aposta pequena em Nolan, que vinha do sucesso de Oppenheimer, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024. Com um orçamento de produção de US$ 250 milhões, é um dos filmes de classificação indicativa R (restrito para menores nos EUA) mais caros já feitos. A Universal está gastando cerca de US$ 125 milhões apenas no marketing.

Mas nenhum nome atrás das câmeras atrai tanto o público quanto o de Nolan. O alarde em torno de A Odisseia foi tão grande que a rede Imax colocou ingressos à venda para algumas sessões em 70 mm com um ano inteiro de antecedência. Para satisfazer a demanda pelo formato preferido de Nolan, o Imax 70 mm, alguns cinemas adicionaram exibições à meia-noite e às 3h da manhã - e todas esgotaram.

"É incrivelmente gratificante ver a empolgação palpável nos cinemas neste fim de semana", disse Jim Orr, chefe de distribuição doméstica da Universal. "Nolan criou uma aventura épica. É algo em uma escala à qual o público respondeu extraordinariamente bem."

Projeção de "A Odisseia" em Imax alavanca ingressos

Promovido como o primeiro longa-metragem de Nolan rodado inteiramente com câmeras Imax, o formato impulsionou uma enorme fatia da venda de ingressos. Isso incluiu US$ 29,6 milhões no mercado dos Estados Unidos em salas Imax e US$ 51,8 milhões globalmente, levando a empresa ao seu melhor fim de semana da história.

A rede com a tecnologia está dedicando suas telas exclusivamente a A Odisseia por três semanas. Embora apenas 41 salas Imax no mundo possam exibir o filme no formato 70 mm, elas responderam por US$ 6,3 milhões na arrecadação de ingressos.

"O peso do formato Imax ajudou a transformar o filme não apenas em um blockbuster, mas em um evento cultural global", disse Rich Gelfond, executivo-chefe do sistema de cinema. "Já temos ingressos à venda para a quinta semana em algumas salas e muitos deles já estão esgotados."

O impacto de Nolan na volta às salas de cinema

Desde a pandemia, Nolan está na vanguarda da revitalização dos cinemas. Seu filme Tenet foi um dos primeiros grandes lançamentos a encarar o retorno às salas em 2020. Três anos depois, Oppenheimer e Barbie, de Greta Gerwig, se uniram para criar o que é o momento marcante do cinema nesta década. Oppenheimer arrecadou, no fim das contas, US$ 975 milhões no mundo todo.

A Odisseia chegou aos cinemas durante o melhor verão de Hollywood no Hemisfério Norte desde 2019. A venda de ingressos está 10,4% à frente do ano passado, de acordo com a Rentrak. A indústria espera registrar o primeiro ano de US$ 10 bilhões nas bilheterias dos Estados Unidos desde a pandemia.

Universal prevê que 'A Odisseia' continue forte

A única questão para A Odisseia será saber o quão concentrado no início será seu público, dado que muitos espectadores já tinham este fim de semana marcado no calendário há meses. O filme não enfrentou concorrência de lançamentos grandes no fim de semana, e também não enfrentará no próximo.

Gelfond disse que a pré-venda para o segundo fim de semana do filme já está entre as 10 melhores da história do Imax, prova de que muitos espectadores estão esperando para ver o longa no seu formato preferido. As exibições em Imax 70 mm estão praticamente esgotadas para o próximo mês, com exceção de algumas poltronas nas primeiras fileiras.

"Christopher Nolan e Tom Cruise são talvez os dois embaixadores de maior destaque da experiência das grandes telas", disse Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak. "Nolan é um diretor que é tão estrela quanto qualquer astro de cinema em frente às câmeras."

O público de A Odisseia foi notavelmente masculino, representando 59% dos ingressos vendidos. Mas Orr destacou que o perfil dos espectadores foi "extremamente amplo" em termos demográficos e geográficos.

"O filme atrai tanto um jovem de 17 anos quanto uma mulher de 55 anos ou mais", disse Orr. "Isso indica o que estou convencido de que será uma jornada muito longa e bem-sucedida, não apenas durante o resto do verão."

O próximo filme a oferecer alguma concorrência, ironicamente, também é estrelado por Tom Holland e Zendaya: Homem-Aranha: Um Novo Dia, da Sony, em 31 de julho.

Controvérsia sobre o elenco não teve efeito perceptível

A Odisseia traz Matt Damon como Odisseus (Ulisses) e conta com Holland como seu filho, Telêmaco; Anne Hathaway como Penélope; Zendaya como Atena; Robert Pattinson como o suplicante Antínoo e Charlize Theron como a ninfa marinha Calipso.

A escolha do elenco feita por Nolan, incluindo Lupita Nyong'o como Helena e Elliot Page como um soldado, gerou controvérsia entre alguns comentaristas conservadores. Elon Musk chegou a chamar Nolan de "covarde" devido à escalação de Nyong'o.

Mas essa crítica teve pouco ou nenhum efeito no sucesso do filme como um dos maiores eventos culturais do ano nas telonas. As críticas (95% de aprovação no Rotten Tomatoes) estão entre as melhores da carreira de Nolan. O público deu ao filme uma nota "A" no CinemaScore.

Filmes de classificação PG (livre/livre com acompanhamento dos pais) vieram na sequência de A Odisseia. Moana, da Walt Disney Co., ficou em um distante segundo lugar, com US$ 19 milhões em seu terceiro fim de semana. Após uma estreia decepcionante de US$ 43 milhões, o remake em live-action caiu 56% em seu segundo fim de semana. Em duas semanas, arrecadou US$ 178 milhões mundialmente, um resultado fraco para um filme que custou US$ 250 milhões para ser produzido.

Moana foi seguido por Minions e Monstros, da Universal, e Toy Story 5, da Disney, ambos arrecadando cerca de US$ 15 milhões.