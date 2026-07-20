Guerra sem fim no Juramento

Três homens e um adolescente morreram baleados, entre a noite de sábado (18) e a madrugada de ontem, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Segundo relatos, ocorreram intensos confrontos entre criminosos rivais. A região convive, há mais de um ano, com disputas territoriais.

O jovem, de 16 anos, foi atingido na parte alta da comunidade. Moradores removeram o corpo e levaram para a Avenida Martin Luther King Jr, na altura de Inhaúma. Por volta das 23h40, bombeiros recolheram o cadáver e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro.

Segundo a PM, familiares contaram que criminosos armados atacaram a vítima. Testemunhas apontam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) invadiram a região e trocaram tiros com integrantes do Comando Vermelho, que dominam a comunidade.

Nas redes sociais, o adolescente tinha um vídeo postado comemorando vitórias em competições de kickboxing. Ele fazia parte de uma equipe vinculada à Associação Interestadual de Artes Marciais e Esportes de Contato (Aiamec).

A irmã do jovem lamentou a perda em uma série de postagens. "Meu coração ficou em pedaços. Nunca imaginei que teria que despedir de você tão cedo. Vou sentir saudades da sua voz, do seu sorriso, das nossas conversas, das nossas brincadeiras e de todos os momentos que vivemos juntos. Você sempre fará parte da minha história e do meu coração. Ainda é difícil acreditar que você partiu. A dor é enorme, mas o amor que sinto por você será eterno. Que Deus receba você de braços abertos e te dê a paz que você merece. Te amo hoje, amanhã e para sempre", diz uma delas.

Homens mortos

Na manhã de ontem, três corpos foram encontrados na Avenida Martin Luther King Jr, altura da estação de metrô de Tomás Coelho. As vítimas são homens de 30 a 50 anos. Agentes do 41º BPM (Irajá) receberam informações sobre cadáveres na região. Familiares dos homens disseram que eles foram atacados por criminosos armados no Juramento.