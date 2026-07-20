Homem é preso e 3 adolescentes são apreendidos após tentativa de furto em condomínio de Moema

Um homem de 22 anos foi preso e três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos após uma tentativa de furto a um condomínio na Avenida Rouxinol, em Moema, bairro da zona sul de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas ao local na madrugada de domingo, 19, e, ao chegarem ao endereço, encontraram o portão do condomínio danificado. Os adolescentes foram localizados nas imediações enquanto tentavam fugir. Com eles, os policiais apreenderam ferramentas que teriam sido utilizadas para arrombar o imóvel.

Na sequência da ação, os agentes localizaram um homem apontado como responsável por dar apoio ao grupo. Ele estava em um automóvel com sinais de adulteração que, segundo a polícia, havia sido roubado.

Os suspeitos foram levados ao 27º Distrito Policial (Campo Belo). O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. Dois dos adolescentes permaneceram apreendidos, enquanto o mais novo foi entregue ao responsável legal após a assinatura de um termo de compromisso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada como tentativa de furto, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, corrupção de menores e localização e apreensão de veículo.