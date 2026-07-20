Por que a família de Renato Machado decidiu manter perfil do jornalista na web

A família de Renato Machado decidiu manter ativo o perfil oficial do jornalista nas redes sociais após sua morte, em 16 de julho. Em uma publicação feita no último domingo, 19, no Instagram, familiares e a equipe informaram que a conta permanecerá no ar como forma de preservar a memória e o legado do ex-apresentador.

Na mensagem, eles agradeceram as homenagens recebidas e destacaram o carinho demonstrado pelo público. "Diante do inevitável vazio, é um verdadeiro acalento saber que, por onde passou, ele marcou a vida das pessoas com seu timbre inigualável, sua elegância e sua generosidade ímpares", escreveram.

Em seguida, a família detalhou o motivo da decisão: "Este espaço seguirá ativo como forma de preservar seu legado, sua memória e suas histórias saborosas".

Renato Machado morreu aos 83 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A causa não foi divulgada. O jornalista deixou a esposa, Mônica Morel, a filha, a atriz Maria Eduarda Machado, e uma neta.

Após deixar a televisão em 2021, Renato manteve contato com o público por meio das redes sociais. No Instagram, onde reunia 130 mil seguidores, compartilhava conteúdos sobre música, viagens e vinhos, temas que passaram a ocupar espaço em sua rotina.