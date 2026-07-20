Ex de Shakira, Piqué leva filhos para verem mãe se apresentar na cerimônia final da Copa

O primeiro show do intervalo da história da final da Copa do Mundo proporcionou um momento que chamou a atenção dentro e fora de campo. Entre os milhares de torcedores presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Gerard Piqué acompanhou a decisão entre Espanha e Argentina ao lado dos filhos Milan e Sasha, que assistiram à apresentação da mãe, Shakira.

A cantora colombiana foi uma das principais atrações do espetáculo e emocionou o público ao interpretar Dai Dai, uma das músicas oficiais do Mundial. Nas arquibancadas, os dois filhos do antigo casal apareceram cantando a canção, em registros que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Reencontro em um palco mundial

A presença de Piqué no estádio não passou despercebida. Desde o fim do casamento com Shakira, em 2022, os dois raramente protagonizam momentos ligados ao mesmo evento público. Enquanto a artista brilhava diante de milhões de espectadores, o ex-zagueiro acompanhava a apresentação ao lado das crianças.

Além de Shakira, o show reuniu nomes como Justin Bieber, Madonna, BTS e Burna Boy, marcando a estreia do formato de intervalo musical em uma final de Copa do Mundo.

Repercussão nas redes

Imagens de Milan e Sasha cantando a música da mãe rapidamente circularam nas redes sociais e renderam comentários de fãs da artista. Muitos destacaram a participação das crianças no momento e lembraram a trajetória de superação vivida por Shakira desde o término do relacionamento.

A cena também reacendeu discussões sobre a separação do casal, marcada por acusações de infidelidade e amplamente acompanhada pela imprensa internacional. Desde então, a cantora transformou experiências pessoais em músicas de sucesso, enquanto Piqué seguiu sua vida ao lado de Clara Chía.

Durante a transmissão da final, até o narrador Galvão Bueno entrou na conversa ao comentar a trajetória da artista. "A Shakira tem mais Copas do Mundo do que o ex-marido dela", brincou.