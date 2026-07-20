Deu saudade de Ted Lasso? Saiba onde assistir à série mencionada na final da Copa do Mundo

A participação de Jason Sudeikis e Brendan Hunt no show do intervalo da final da Copa do Mundo, no último domingo, 19, despertou a curiosidade do público sobre a série Ted Lasso. Os atores apareceram caracterizados como seus personagens para anunciar a apresentação de Justin Bieber.

A série está disponível exclusivamente no Apple TV+. Atualmente, o catálogo reúne as três temporadas já lançadas, enquanto o quarto ano da série tem estreia marcada para 5 de agosto deste ano, também na plataforma de streaming.

O retorno representa uma mudança em relação ao cenário deixado pela terceira temporada, exibida em 2023. Na época, o desfecho da história indicava o encerramento da produção, com Ted Lasso (Jason Sudeikis) voltando aos Estados Unidos, o que gerou dúvidas sobre a continuidade da trama. A confirmação de novos episódios veio apenas em 2025.

Na nova fase, a história seguirá um caminho diferente. Ted deixa de comandar uma equipe masculina e assume o desafio de treinar um time de futebol feminino.

Ao longo das três temporadas anteriores, Ted Lasso acompanhou a trajetória de um treinador de futebol americano contratado para comandar um clube de futebol inglês, mesmo sem experiência na modalidade. Na série, o protagonista conquista jogadores e funcionários por sua forma pouco convencional de lidar com os desafios.