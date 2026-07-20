Como é 'farmar aura'? São Paulo teve até competição pra isso no fim de semana

Tendência que nasceu nas redes sociais e nos videogames virou competição presencial em diferentes cidades do Brasil. Em Suzano, evento reuniu mais de 200 participantes e acumulou milhões de visualizações na internet.

Uma expressão que dominou o vocabulário de crianças e adolescentes em 2026 ganhou uma nova dimensão fora das telas. Os campeonatos de "farmar aura", inspirados em uma das gírias mais populares do momento, passaram a reunir centenas de jovens em disputas de criatividade, carisma e presença de palco, transformando um meme da internet em um evento presencial.

Um dos exemplos mais recentes aconteceu no Parque Municipal Max Feffer, em Suzano (SP), onde mais de 200 participantes se enfrentaram diante de uma plateia animada. Os vídeos da competição ultrapassaram 3 milhões de visualizações nas redes sociais.

Idealizado pelo criador de conteúdo Victor Gabriel Tourinho Camargo, conhecido como Uvitinho, o campeonato segue um formato eliminatório. Os participantes sobem ao palco em confrontos individuais e têm apenas alguns segundos para convencer o público com poses, danças, expressões ou qualquer atitude que demonstre personalidade.

Quem decide o vencedor não é um júri técnico, mas a própria torcida. Avança para a próxima fase quem recebe a reação mais intensa do público, medida pelos gritos e aplausos.

Na primeira edição em Suzano, todos os competidores receberam camisetas, enquanto Mikael, de 12 anos, conquistou o título e levou um prêmio de R$ 250.

O que significa 'farmar aura'?

A expressão reúne dois termos bastante conhecidos pelos jovens. "Farmar" vem do universo dos videogames e significa acumular recursos, experiência ou pontos por meio da repetição de determinadas ações. Já "aura" passou a ser usada nas redes sociais para definir o carisma, o estilo ou a capacidade de alguém chamar atenção apenas pela presença.

Na prática, "farmar aura" significa fazer algo considerado marcante, seja uma pose, um gesto, uma dança ou até uma expressão facial capaz de aumentar o prestígio de uma pessoa diante dos outros.

Fenômeno se espalha pelo Brasil

Embora Suzano tenha ajudado a popularizar a tendência em São Paulo, os campeonatos começaram a aparecer em diversas regiões do País nos últimos meses.

Eventos semelhantes já foram realizados em cidades como Juazeiro do Norte (CE), Cametá (PA), Belém (PA), Barcarena (PA), Teresina (PI) e no Largo de São Mateus, na capital paulista. Em alguns casos, as premiações chegaram a R$ 1 mil.

O sucesso das competições mostra como tendências criadas no TikTok, Instagram e X têm ultrapassado o ambiente digital para se transformar em encontros presenciais, reunindo centenas de jovens em torno de uma linguagem compartilhada pela chamada Geração Alfa.