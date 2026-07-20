'Tava tudo ali': Francisco Gil relembra último momento com Preta Gil um ano após morte

Um ano após a morte de Preta Gil, Francisco Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para prestar uma homenagem emocionante à mãe. Em um longo texto acompanhado por fotografias de diferentes momentos da relação entre os dois, o cantor abriu o coração sobre o processo de luto e revelou como mantém viva a presença da artista no cotidiano da família.

A publicação reúne lembranças da convivência com a cantora e reflexões sobre a ausência deixada por ela desde sua morte, em 20 de julho de 2025, aos 50 anos. Preta Gil morreu em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer no intestino, doença diagnosticada em janeiro de 2023.

Um dos trechos que mais emocionou os seguidores foi a lembrança do último olhar trocado entre mãe e filho. Francisco contou que recorre a essa memória sempre que enfrenta momentos de dúvida ou precisa encontrar forças para seguir em frente.

"Tenho aprendido que, quando tô precisando de alguma resposta ou quando me vejo perdido, eu lembro do seu último olhar pra mim. Tava tudo ali. É curioso como eu encontro nele todas as respostas... tenho encontrado. Era uma Preta diferente. E eu levo todas comigo! A mãe, a amiga, a menina, a irmã, a voz, a sabedoria e a presença, a absoluta presença de Deus em mim."

O cantor também revelou que sonha frequentemente com a mãe e acredita sentir sua presença mesmo após um ano de sua partida.

"Sonho quase todas as noites com você e, nos meus sonhos, você sempre tá viva. Eu sinto você. Sinto que agora você finalmente sabe de tudo de mim e que você tá me vendo o tempo todo."

A presença de Preta na rotina da família

Ao longo da homenagem, Francisco descreveu como ele e os familiares transformaram a saudade em lembranças presentes dentro de casa. Segundo o artista, fotografias, quadros, objetos pessoais e imagens religiosas da cantora passaram a ocupar espaços da residência como forma de manter sua memória viva.

Ele também contou que hoje divide a casa com as cachorras Lua e Estrela, algo que, segundo ele, jamais imaginava acontecer. Além disso, revelou que sua filha, Sol de Maria, conversa sobre a avó com frequência.

"Eu e Sol falamos de você o tempo todo. A gente dá risada, a gente chora e o tempo inteiro a gente tá lembrando de você. Na hora da dor, as boas lembranças e, na hora da saudade, o teu sorriso."

Francisco ainda afirmou sentir o perfume da mãe, ouvir sua risada em alguns momentos e carregar consigo o orgulho que acredita receber dela.

Show na França e homenagem à cantora

No fim da publicação, o músico contou que faria uma apresentação em uma ilha na França, destino que, segundo ele, tinha tudo a ver com a personalidade de Preta Gil, mas que ela nunca chegou a conhecer.

"Hoje faço show numa ilha aqui na França que é a sua cara e que você não conhecia. Então eu sei que tô te levando pra conhecer comigo. Estamos mais juntos do que nunca! Te amo sempre."

A homenagem de Francisco acontece no mesmo dia em que a TV Globo e o Globoplay lançam duas produções dedicadas à trajetória da artista, o documentário Preta - Eu Não Ando Só, exibido na TV aberta, e a série documental Meu Nome é Preta, disponibilizada na plataforma de streaming. As obras reúnem imagens inéditas, registros pessoais e depoimentos de familiares e amigos para celebrar o legado deixado pela cantora.