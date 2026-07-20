Qual é a previsão do tempo em SP? Quando o frio volta?

Após uma sequência de madrugadas frias, a cidade de São Paulo iniciou a semana com tempo firme e tendência de elevação das temperaturas. Nesta segunda-feira, 20, o predomínio de sol deve levar a máxima aos 27°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 30% durante a tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A madrugada começou com pouca nebulosidade e temperatura média de 14°C. As estações meteorológicas do CGE registraram mínima de 6,2°C no extremo sul da capital e 18,1°C na região central.

Ao longo do dia, a atuação de uma massa de ar seco favorece a rápida elevação das temperaturas e mantém o tempo estável. A combinação entre calor, baixa umidade e ventos deixa o ar mais seco, principalmente no período da tarde.

A previsão indica que o tempo firme continuará nos próximos dias. Na terça-feira, 21, a temperatura deve variar entre 15°C e 28°C, com umidade relativa do ar novamente próxima de 30% durante a tarde.

Na quarta-feira, 22, os termômetros devem marcar entre 16°C e 27°C. O sol predomina durante o dia e a nebulosidade aumenta apenas no fim da tarde, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral paulista. Ainda assim, não há previsão de chuva.

A mudança no tempo é esperada para a quinta-feira, 23, quando o avanço da frente fria deve alterar as condições meteorológicas na capital paulista. Esse sistema deve interromper a sequência de dias secos e provocar aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuva.

Dados do CGE apontam que a capital acumulou 6,6 milímetros de chuva em julho até o momento, o equivalente a 16,2% da média histórica do mês, de 40,7 milímetros.