'Dia da Saudade', declara Carolina Dieckmann com homenagem a Preta Gil

Carolina Dieckmann emocionou os seguidores nesta segunda-feira, 20, ao publicar uma homenagem para Preta Gil, um ano após a morte da cantora. A atriz compartilhou um vídeo com uma reflexão sobre a saudade e falou sobre como a ausência da amiga transformou uma data especial em um momento de lembrança e nostalgia.

Na legenda da publicação, Carolina afirmou que o Dia da Amizade passou a representar a falta que sente de Preta. A artista explicou que o texto narrado no vídeo não foi escrito por ela e que existem dúvidas sobre a autoria, mas destacou que encontrou nas palavras exatamente o sentimento que gostaria de expressar.

"E pra mim, o dia da amizade virou o dia da saudade... Esse texto não é meu. Uns dizem ser de Clarice Lispector; outros, que tem algo de Antonio Carlos Affonso dos Santos. A verdade é que eu não sei, mas é tão bonito quando a gente sente que alguém que a gente nem conhece diz exatamente o que a gente queria dizer, e não soube como. Hoje tá mais difícil dizer qualquer coisa."

Reflexão sobre a ausência

No vídeo, Carolina narra um texto sobre as diferentes formas que a saudade pode aparecer, seja por meio de lembranças, fotografias, cheiros ou vozes de pessoas importantes que já passaram pela vida.

"Saudade. Eu sinto saudade de tudo que marcou minha vida. Quando eu vejo retratos, quando eu sinto cheiros, quando eu escuto uma voz, quando eu me lembro do passado. Eu sinto saudade."

A reflexão também aborda despedidas que não aconteceram e momentos que ficaram guardados na memória.

"Eu sinto saudade dos que foram e de quem eu não me despedi direito, daqueles que não tiveram como me dizer adeus. Eu sinto saudade das coisas que eu vivi e das que eu deixei passar sem curtir na totalidade."

Amizade marcada por anos

Carolina Dieckmann e Preta Gil construíram uma amizade de décadas e mantiveram uma relação próxima durante diferentes momentos da vida. A atriz esteve ao lado da cantora durante o tratamento contra o câncer no intestino e compartilhou diversas homenagens após a morte da amiga.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, enquanto realizava um tratamento experimental contra a doença. Desde então, Carolina tem relembrado publicamente o carinho e a conexão que existiam entre as duas.