Recém-nascida é encontrada com vida em lixeira de banheiro de hospital de SP

Uma recém-nascida foi encontrada com vida dentro da lixeira de um banheiro do Pronto-Socorro do Hospital Evangélico de Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde de domingo, 19. A criança foi achada no local por um paciente da unidade, segundo o Conselho Tutelar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados até o hospital e verificaram que a criança havia sido socorrida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). O estado de saúde não foi informado.

A investigação tenta esclarecer as circunstâncias do abandono da recém-nascida e quem a teria deixado no banheiro do hospital. O Estadão apurou que a polícia investiga a suspeita de que a bebê seja de uma adolescente que deu entrada no hospital. Porém, a família teria negado.

Em nota, o Hospital Evangélico de Sorocaba informou que prestou os primeiros atendimentos ao bebê e acionou a Polícia Militar (PM). "A equipe do hospital está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", disse.

Procurado pela reportagem, o Conselho Tutelar de Sorocaba afirmou que os conselheiros foram até o hospital e relataram que a recém-nascida permaneceu sob os cuidados da equipe médica. "O caso está sendo acompanhado pela polícia e o órgão aguarda a alta da bebê para que as medidas necessárias sejam tomadas", informou.