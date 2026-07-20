Quem é a repórter da Globo que perdeu os dentes após passar por bariátrica

A repórter da Globo Luiza Zveiter, de 43 anos, revelou detalhes pouco conhecidos da sua trajetória após passar por uma cirurgia bariátrica ainda na juventude. Em entrevista à revista Quem, a jornalista contou que enfrentou diversas complicações ao longo dos anos, incluindo perda de dentes, anemia severa, deficiência de vitaminas e problemas intestinais.

A revelação aconteceu após Luiza viralizar nas redes sociais ao mostrar sua transformação física, com a perda de cerca de 75 quilos. A jornalista, no entanto, fez questão de destacar que o processo de emagrecimento não foi simples e que a cirurgia trouxe desafios que vão muito além da redução de peso.

Segundo Luiza, uma das consequências mais marcantes aconteceu por conta de episódios frequentes de vômito após o procedimento. Na época, ela havia passado por uma técnica antiga de bariátrica, que utilizava um anel de silicone no estômago, fazendo com que alguns alimentos ficassem presos com facilidade.

Sem entender os impactos que isso poderia causar, a jornalista contou que acabava provocando o vômito para aliviar o desconforto.

"Eu não sabia que isso fazia mal. Até que fui à minha dentista e, quando cheguei lá, ela perguntou: 'Você tem bulimia?'. Eu expliquei o que acontecia, e ela disse: 'Você está perdendo todos os seus dentes por causa da acidez'."

A acidez causada pelo processo acabou desgastando seus dentes. Luiza revelou que perdeu oito dentes, quatro superiores e quatro inferiores, e precisou colocar coroas dentárias ainda jovem.

"Todos os meus últimos dentes, quatro de cima e quatro de baixo, eu perdi. Eles foram ficando muito pequenos porque a acidez foi corroendo. Hoje eu tenho oito coroas na boca aos 43 anos."

Após a descoberta, a repórter precisou ter mais atenção durante as refeições. "Tive que reaprender a comer. Hoje como muito mais devagar e de forma consciente."

Quem é Luiza Zveiter

Luiza tem 43 anos, é jornalista e repórter da Globo, com trajetória marcada por passagens por programas voltados ao entretenimento e à cultura. Filha do desembargador do Rio de Janeiro Luiz Zveiter, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), ela também é sobrinha do deputado federal Sergio Zveiter e neta do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Waldemar Zveiter.

Na televisão, Luiza ganhou destaque como apresentadora do programa Pelo Mundo, onde assumiu a função em 2012. Posteriormente, também esteve à frente do Via Brasil, atração que apresentava as belezas, histórias e a diversidade cultural do País, permanecendo no comando até 2019.

Complicações após a bariátrica

Luiza realizou a cirurgia quando tinha 18 anos e pesava 136 quilos. Após o procedimento, chegou a atingir 70 quilos, mas, anos depois, durante a carreira como apresentadora, voltou a ganhar peso e chegou aos 89 quilos. Atualmente, a jornalista está com 61 quilos.

Além da questão odontológica, ela contou que enfrentou outros efeitos no organismo, como deficiência de vitaminas, baixa de ferro e um quadro de anemia severa.

A jornalista explicou que pessoas que passam pela cirurgia precisam manter acompanhamento médico constante e cuidar da reposição de nutrientes.

"A cirurgia oferece uma resposta rápida no início. Mas ela também traz perdas de vitaminas, ferro, pode causar anemia, muda a pele para sempre."

Uma nova relação com o corpo

Apesar das dificuldades, Luiza afirma que a bariátrica trouxe mudanças positivas para sua saúde e qualidade de vida. No entanto, ela ressalta que o procedimento não deve ser visto como uma solução definitiva e que exige mudanças de hábitos.

A repórter também falou sobre a importância de não se prender apenas ao número na balança. Para ela, a composição corporal e a saúde devem ser prioridades.

"Não falo muito em peso porque as pessoas ficam querendo pesar igual. O que vale é a composição corporal. Tem muita gente que pesa 70 quilos e tem uma composição corporal melhor que a minha ou um corpo com mais músculo."

Hoje, Luiza compartilha sua experiência para alertar outras pessoas sobre os cuidados necessários após uma bariátrica e reforça que a cirurgia exige preparo físico e emocional.

"A cirurgia não é fácil. Ela não vai solucionar seu problema e, muito pelo contrário, você vai precisar ter uma disciplina igual ou até maior do que teria sem operar."

A jornalista afirmou que encontrou um propósito ao dividir sua história e espera ajudar outras pessoas que enfrentam a obesidade a buscarem saúde e qualidade de vida com acompanhamento adequado.