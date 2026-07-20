Confira o visual dos X-Men no filme 'Vingadores: Doutor Destino'; assista ao trailer

Os fãs da Marvel tiveram, nesta segunda-feira, 20, o primeiro vislumbre dos X-Men em Vingadores: Doutor Destino. O visual dos mutantes foi revelado em um novo trailer do longa, que chega aos cinemas em 18 de dezembro e promete reunir alguns dos personagens mais icônicos da editora em uma batalha pelo destino do multiverso.

A prévia também marca a estreia do Doutor Destino no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Vivido por Robert Downey Jr., o vilão surge como a principal ameaça da trama, levando heróis de diferentes universos a unirem forças para impedir uma catástrofe.

Entre as cenas divulgadas estão as que aparecem Professor Xavier, Magneto, Ciclope e Mística lutando ao lado dos Vingadores. O vídeo também destaca o retorno do Quarteto Fantástico e mostra personagens como Thor, Yelena Belova, Shang-Chi e Gambit em confrontos inéditos.

Quinto filme da franquia Vingadores e o 39º longa do MCU, Vingadores: Doutor Destino se passa 14 meses após os acontecimentos de Thunderbolts. A produção também marcará o retorno de Steve Rogers, o Capitão América, seis anos depois de Vingadores: Ultimato (2019), novamente interpretado por Chris Evans.