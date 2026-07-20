Edital do trem entre São Paulo a Sorocaba é adiado; saiba o motivo e a nova previsão

O governo de São Paulo adiou para o 1º semestre de 2027 a publicação do edital de concessão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, que vai ligar São Paulo a Sorocaba. O lançamento estava previsto para ocorrer até o fim de 2026. Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o novo cronograma faz parte de um processo de aprimoramento técnico do projeto. A previsão de operação da linha está mantida para 2031.

Ainda segundo a SPI, após as consultas e audiências públicas realizadas em 2025, o adiamento foi necessário para a análise das contribuições recebidas dos interessados neste primeiro semestre do ano. "Como ocorre em projetos de infraestrutura de grande porte, os cronogramas são previsões e podem ser ajustados conforme a evolução dos estudos", diz.

O investimento previsto é de R$ 12 bilhões ao longo de 30 anos de concessão. Conforme a pasta, até o momento, permanecem as diretrizes já apresentadas para o projeto, que segue sendo estruturado por meio do modelo de diálogo competitivo.

Esse modelo de licitação permite que empresas previamente selecionadas participem de uma fase de discussões com o governo, contribuindo para as soluções técnicas antes da apresentação das propostas finais. O modelo substitui a modalidade de concorrência internacional utilizada até agora para obras de porte.

Já o TIC Eixo Norte, que já teve aval para obras, prevê a ligação entre São Paulo e Campinas em um trajeto de aproximadamente 101 quilômetros, com tempo estimado de 64 minutos e velocidade de até 140 km/h. O início da operação é previsto para 2031.

Viagem de 60 minutos

O trajeto de 88,7 km será percorrido em cerca de 60 minutos. Atualmente, o transporte de passageiros entre a cidade do interior e a capital é feita por ônibus, em viagens entre 90 e 120 minutos.

O trem expresso fará o percurso direto entre as estações de Sorocaba e Água Branca, na capital. Haverá também um trem parador, com paradas em São Roque, Amador Bueno (Itapevi) e Carapicuíba, que ficam no percurso. A passagem no expresso vai custar R$ 45, valor compatível com a do ônibus. No serviço parador, o valor será calculado de forma quilométrica, ou seja, o passageiro pagará conforme a distância percorrida.

A estimativa é de atender 50,2 mil passageiros por dia útil até 2050. Em Sorocaba, haverá ainda nova conexão com o futuro Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O projeto do VLT de Sorocaba é do governo estadual e deve ter 25 km de rede conectando as zonas leste e oeste, com 13 estações planejadas. O leilão deve acontecer em 2028.

Ferrovia Campos do Jordão

Outro projeto de mobilidade sobre trilhos do governo estadual também teve adiamento, mas por prazo indeterminado. O leilão para a concessão da histórica Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), que estava marcado para 12 de junho, acabou não acontecendo.

O edital para concessão da ferrovia foi publicado em janeiro deste ano, com previsão de leilão no dia 29 de abril. Houve um primeiro adiamento para junho e depois a suspensão do leilão. Na ocasião, a alegação foi de que o projeto seria revisto para se tornar mais atrativo aos investidores e ao público potencial.

O projeto previa investimentos de R$ 315 milhões em 24 anos para reativar e modernizar a ferrovia centenária, que liga o município de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a Pindamonhangaba.

O plano de concessão inclui a modernização dos 47 quilômetros de trilhos e no restauro de trens históricos, como a Maria-Fumaça e bondes elétricos. Além de reformar estações existentes e o pátio ferroviário, o projeto previa a criação de duas novas paradas: uma no portal de entrada de Campos do Jordão e outra, na Vila Jaguaribe, melhorando o acesso dos turistas e a logística local.

O edital previa também a construção de uma ciclovia paralela aos trilhos.

A SPI informou que o leilão da concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão será remarcado para uma nova data. A medida considera contribuições e solicitações apresentadas por potenciais interessados no certame e permitirá a avaliação de aprimoramentos à modelagem, reforçando o compromisso do Estado com a competitividade, a transparência e a segurança jurídica do processo. A nova data da sessão de entrega e abertura dos envelopes será divulgada oportunamente.