Flip 2026: Conheça 5 livros instigantes de autoras da programação oficial

A 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2026, acontece entre os dias 22 e 26 de julho, na cidade histórica do litoral do Rio. O evento reunirá escritores nacionais e internacionais em evidência em discussões sobre a literatura e o mundo hoje, como a premiada escritora inglesa Zadie Smith e a angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões 2025.

Ao todo, o Programa Principal da Flip 2026 conta com 21 mesas. Abaixo, confira 5 livros com premissas interessantes de escritoras de diferentes partes do mundo que estarão na programação oficial do evento, além de informações sobre quando elas participam da festa.

Vale lembrar que este é apenas um recorte entre dezenas de autores e livros que integram a festa. Além do programa principal, a Flip contará com 41 casas parceiras que recebem também ampla programação ao longo dos cinco dias de evento.

'Malária', Carmen Stephan

Em 2003, Carmen Stephan, alemã radicada no Brasil, contraiu malária em uma viagem pela Amazônia brasileira. Neste livro, ela narra essa experiência de maneira bastante inusitada: o livro é narrado pela "mosquita" (pois a transmissora é sempre fêmea) que picou Carmen e transmitiu a doença para ela. Acompanhe-se, então, toda a trajetória da doença a partir desta conexão adquirida pelo bicho, sabendo todos os pensamentos e a história da Carmen.

Tinta da China Brasil (168 págs.; R$63,92 | E-book: R$ 39,90)

Carmen Stephan na Flip

24/7, às 10h - mesa 8 - água parada água parada água parando

Carmen Stephan + Drauzio Varella

Mediação Laura Capelhuchnik

"Uma conversa sobre escrita, doenças tropicais, medicina, vida e morte. Carmen Stephan, escritora alemã que escreveu um romance sobre a malária (narrado pelo mosquito transmissor), e o renomado escritor e médico Drauzio Varella, autor de, entre outros livros, O médico doente, em que trata do momento em que contraiu febre amarela e esteve à beira da morte."

'O Lado De Lá', Paloma Vidal

A protagonista de O Lado De Lá é uma menina uruguaia que vive nos fundos da casa onde sua tia trabalha como empregada doméstica. Ela passa seus dias observando de longe a vida luxuosa dos proprietários brasileiros, fascinada pelas novelas e praias do País, até que a chegada de novos convidados desencadeia uma série de acontecimentos inesperados e violentos. A autora Paloma Vidal nasceu Argentina, mas mora no Brasil - ela mesma foi responsável pela tradução do espanhol para o português.

Bazar do Tempo (112 págs.; R$68 | E-book: R$51

Paloma Vidal na Flip

25/7, às 10h - mesa 14 - a saída é a volta

Eduardo Halfon + Paloma Vidal

Mediação Gabriela Mayer

"A mesa reúne um escritor guatemalteco de origem judaica, criado nos Estados Unidos e hoje residente em Berlim, e uma escritora argentina que vive no Brasil, com passagens por Estados Unidos e França. Ele escreve em espanhol apesar de ter o inglês como língua principal; ela escreve em português apesar de sua língua materna ser o espanhol. Os dois são personagens de seus próprios romances e aqui se reúnem para falar de seus projetos literários, de deslocamentos e identidades."

'Repatriação', Ève Guerra

Este romance conta história de uma jovem congolesa abandonada pela mãe e que cresceu sob a tutela violenta do pai. Quando adulta e já morando na França, ela vive dizendo que o pai morreu, até que isso acontece de fato e ela precisa passar por todo o trâmite de repatriar o corpo da África até a Europa. A obra é inspirada pela história real da autora Ève Guerra, que resgata suas memórias de infância para seu premiado romance de estreia.

Companhia das Letras, 184 págs.; (R$79,90 | E-book: R$ 29,90)

Ève Guerra na Flip

26/7, às 10h - mesa 19 - a porta está aberta

Ernesto Mané + Ève Guerra

Mediação Adriana Ferreira Silva

"A mesa reúne dois autores que, em seus livros, refletem sobre a relação com a diáspora africana contemporânea e tocam em temas como imigrações, violência, famílias birraciais, afeto, identidade e pertencimento. Se o físico e diplomata brasileiro conta da viagem que fez à Guiné-Bissau para conhecer a família de seu pai, a poeta e professora francesa Ève Guerra narra, em seu premiado romance, a experiência de repatriar o corpo do pai do Congo para a Europa."

'Os Imortais', Paulliny Tort

Como escrever sobre a pré-história, um período em que a linguagem como conhecemos hoje sequer existia? A escritora brasiliense Paulliny Tort encarou um o desafio e neste livro, Os Imortais, narra a história de um clã de neandertais que incorpora uma criança sapiens ao grupo.

Fósforo (232 págs.; R$84,90 | E-book: $59,40)

Paulliny Tort na Flip

23/7, às 15h - mesa 4 - mas para que serve o pássaro? o pássaro não serve

Andréa del Fuego + Paulliny Tort

Mediação Micheline Alves

"Duas das mais inventivas ficcionistas brasileiras da atualidade se encontram para conversar sobre seus livros, sobre a capacidade de fabulação e a função da literatura."

'Audição', Katie Kitamura

Audição, de Katie Kitamura, começa com um encontro misterioso entre uma mulher e um jovem rapaz. Ele diz acreditar que é seu filho, mas a mulher logo esclarece que isso é impossível. Essa trama se desenrola até que, no meio do livro, começamos tudo do zero, em uma realidade alternativa em que o rapaz é de fato filho dela. O romance faz uma espécie de jogo de espelhos que explora os papéis sociais de cada personagem.

Fósforo (160 págs.; R$79,90 | E-book: R$ 55,90)

Katie Kitamura na Flip

24/7, às 19h - mesa 13 - o tecido: não sabemos qual a trama

Katie Kitamura + Marta Pérez-Carbonell

Mediação Gabriela Mayer

"Até onde acreditar no que se lê? Em que medida se pode narrar a vida do outro sem se preocupar com as consequências dessa decisão? As romancistas Katie Kitamura e Marta Pérez-Carbonell conversam sobre narradores pouco confiáveis, histórias que desestabilizam leitores e o efeito ilusório que a ficção pode trazer."