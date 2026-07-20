Três suspeitos são presos por participação no desaparecimento de empresário na Grande SP

Três suspeitos de participação no desaparecimento de um empresário em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foram presos pela Polícia Civil. Um quarto suspeito ainda está sendo procurado. Marcelo Magalhães Almeida, de 31 anos, foi visto pela última vez saindo de um bar na noite da última quinta-feira, 16, na Estrada da Fazendinha. As buscas pelo empresário continuam.

Segundo a polícia, a investigação aponta que ele pode ter sido vítima de homicídio qualificado. A polícia afirma que o crime teria sido premeditado após um desentendimento financeiro entre o empresário e um dos suspeitos.

"Sabemos que houve a subtração de valores, mas acreditamos que isso tenha sido circunstancial. Diante das informações que coletamos, optamos por registrar a natureza criminal como possível homicídio qualificado", afirmou o delegado Fabiano Barbeiro, titular do 1.º Distrito Policial de Carapicuíba.

De acordo com a investigação, o empresário foi atraído para um imóvel ao qual o suspeito, que era seu amigo, tinha acesso. Após roubarem valores da conta bancária dele, o homem teria sido levado até uma comunidade em Carapicuíba.

O primeiro suspeito, que era procurado da Justiça por outro crime, foi preso na sexta-feira, 17. Os outros dois homens foram capturados no domingo, 19. As prisões são temporárias.

Buscas pelo empresário

Conforme a polícia, as buscas pelo empresário começaram do local onde houve o último registro de sinal do celular dele. O carro da vítima foi encontrado nas proximidades e passou por perícia.

A Polícia Militar mobilizou equipes, cães farejadores, drones e helicóptero, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal. Os cães identificaram rastros da vítima em uma área de mata. A suspeita é de que o corpo tenha sido jogado em um rio.

A Polícia Técnico-Científica também examinou o imóvel onde a vítima teria sido mantida. Vestígios de sangue foram encontrados nos dois locais, mas os laudos ainda não foram concluídos.