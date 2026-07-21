Saiba quem são os traficantes do TCP que lideram a comunidade do Muquiço

A favela do Muquiço, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), tem como principal líder criminoso Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como 'Coronel do Muquiço'. Ele foi preso em junho deste ano no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, onde estava internado para tratar uma infecção.

Ele possui anotações por homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal, sendo considerado de altíssima periculosidade pelas forças de segurança. Outro nome que exerce liderança e que pode ter coordenado o ataque aos policiais é Carlos Eduardo Barros de Oliveira, conhecido como 'Grisalho'.

Oriundo do Complexo do Chapadão, ele é apontado pelas autoridades como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carga. Contra ele há 14 mandados de prisão em aberto, um deles por homicídio. Grisalho assumiu, segundo a Polícia Civil, a liderança do Muquiço, após a prisão de Coronel.