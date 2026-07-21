Detidos furtando cabos

Dois homens foram flagrados dentro de um bueiro, durante tentativa de furto de cabos na Rua do Rosário, no Centro do Rio, na madrugada de domingo (19). Uma ação em conjunta entre policiais militares com a Light impediu o crime e prendeu a dupla. Às 3h15, um eletricista da rede subterrânea da companhia de energia identificou a movimentação suspeita e acionou o Centro de Controle de Segurança da empresa.

As forças de segurança se deslocaram para o local e confirmaram a tentativa de furto. Os agentes retiraram a tampa do bueiro e ordenaram a saída dos dois do buraco.

Os agentes encaminharam os homens à 4ª DP (Centro). Na unidade policial, constaram que os suspeitos possuíam antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes.

Centro lidera ranking de furtos

Um levantamento da Light aponta que, de janeiro até a primeira quinzena de julho de 2026 foram registradas 686 ocorrências de furto de cabos em baixa tensão (BT) e 32 em média tensão (MT), totalizando 718 ocorrências no período. Ao todo, os criminosos levaram 70 mil metros de cabos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 9,4 milhões.

No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40) e Glória (34).