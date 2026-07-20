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PRF prende homem com 200 kg de maconha na Dutra

Agentes encontraram diversos fardos de droga dentro do porta-malas do carro

Motorista foi preso com cerca de 200 quilos de maconha durante fiscalização em Paracambi
Motorista foi preso com cerca de 200 quilos de maconha durante fiscalização em Paracambi -
Rio - Uma carga de cerca de 200 kg de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (20), em Paracambi, na Região Metropolitana. A fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) resultou na prisão de um motorista por tráfico de drogas. Ele dirigia um Chevrolet Onix que havia partido de Tupaciguara (MG).
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Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 9h, no km 214 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas do veículo. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada. Ele não informou qual seria o destino da carga.

Perseguição terminou com mais de 360 kg apreendidos

Na sexta-feira (17), outra ação da PRF resultou na apreensão de aproximadamente 363 kg de maconha após uma perseguição iniciada na BR-116 e encerrada na BR-465, em Seropédica.
De acordo com a corporação, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) recebeu informações de que um Hyundai Creta estaria sendo utilizado para transportar drogas. Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu, dando início a um acompanhamento tático.
A perseguição terminou nas proximidades do km 2 da BR-465, quando o suspeito abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Ele não foi encontrado. No interior do automóvel, os policiais encontraram a droga.
Durante a ocorrência, uma viatura da PRF colidiu lateralmente com um ônibus, e dois policiais rodoviários federais sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para atendimento médico. O veículo e a droga foram levados para a 48ª DP (Seropédica).
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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Perseguição em Seropédica terminou com a apreensão de aproximadamente 363 quilos de maconha
Perseguição em Seropédica terminou com a apreensão de aproximadamente 363 quilos de maconha Divulgação PRF
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