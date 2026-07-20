Garis ficam encurralados em tiroteio no Chapadão

Rio - Um grupo de garis ficou encurralado no meio de um tiroteio no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (20). A equipe fazia a coleta de lixo da região quando foi surpreendida. Felizmente, ninguém ficou ferido.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os funcionários deitados no chão ao lado do caminhão de coleta enquanto tiros podem ser ouvidos. Nas imagens, ainda é possível ver quando um veículo blindado passa pela rua.
Tiroteio no Complexo do Chapadão deixa garis encurralados— Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2026
Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/dlXvBfW8zE
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que o serviço precisou ser paralisado no Chapadão devido aos confrontos na região. Felizmente, os garis que ficaram presos no tiroteio já retornaram à gerência em segurança.
Por meio de nota, a empresa disse que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo.
Nas redes sociais, moradores relatam momentos de tensão durante a manhã desta segunda-feira na região. Outro vídeo mostra um veículo blindado em uma das ruas do complexo enquanto um intenso tiroteio pode ser ouvido.
Por meio de nota, a empresa disse que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo.
Nas redes sociais, moradores relatam momentos de tensão durante a manhã desta segunda-feira na região. Outro vídeo mostra um veículo blindado em uma das ruas do complexo enquanto um intenso tiroteio pode ser ouvido.
Mais um registro da operação de hoje no complexo do Chapadão. pic.twitter.com/rJztgdWbsy— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) July 20, 2026
Procurada pelo DIA, as Polícias Civil e Militar disseram que não houve operação na região mencionada.
Não é a primeira vez
Em outubro de 2025, Rafael Gomes Barbosa, 38 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto trabalhava. Ele retirava o lixo de um mercado na Rua Dom Silvério, na comunidade Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no momento em que o tiro o acertou.
Rafael, que prestava serviço para a Prefeitura de Duque de Caxias, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos da época, o tiro teria partido de criminosos da região, que tinham como alvo uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.
Rafael, que prestava serviço para a Prefeitura de Duque de Caxias, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos da época, o tiro teria partido de criminosos da região, que tinham como alvo uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.