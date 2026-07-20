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Ortopedista é preso com medicamentos vencidos na Baixada

Investigação apontou suspeitas sobre procedimentos realizados em consultório em Duque de Caxias

Materiais recolhidos pela Polícia Civil passarão por perícia
Materiais recolhidos pela Polícia Civil passarão por perícia -
Rio - Um médico ortopedista foi preso nesta segunda-feira (20) por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) durante uma fiscalização em seu consultório, localizado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu após denúncias envolvendo supostas irregularidades em atendimentos prestados pelo profissional.
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Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após o relato de um paciente que afirmou ter sido submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia de disco. De acordo com a denúncia, o médico teria apresentado o procedimento como uma técnica minimamente invasiva, com promessa de regeneração por meio do uso de células-tronco.

Após a intervenção, no entanto, o paciente relatou agravamento do quadro clínico, com dores mais intensas, perda de força em uma das pernas e dificuldades de locomoção. Ainda conforme o depoimento, o procedimento realizado seria diferente daquele inicialmente informado.

Durante a fiscalização no consultório, os policiais encontraram caixas de medicamentos vencidos, kits utilizados em procedimentos médicos com prazo de validade expirado e outros materiais que foram apreendidos para análise pericial.

As diligências também identificaram indícios de que o estabelecimento possuía autorização apenas para consultas ambulatoriais. Apesar disso, a investigação aponta que procedimentos invasivos estariam sendo realizados no local.

De acordo com a Decon, o ortopedista também é alvo de outro inquérito policial instaurado após uma nova denúncia feita por paciente.

O médico foi conduzido à delegacia e responderá por crime contra as relações de consumo. As investigações seguem para apurar a extensão das irregularidades e verificar a existência de outras possíveis vítimas.
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