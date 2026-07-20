Operação da PM na Vila Aliança apreende uma tonelada de drogas

Rio - Cerca de uma tonelada de drogas foi apreendida por policiais militares durante operação realizada na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (20). Durante a ação , quatro ônibus foram usados por criminosos como barricadas para tentar impedir o avanço dos agentes na Estrada do Taquaral.

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Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na região. Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre presos, apreensões ou feridos. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na região. Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre presos, apreensões ou feridos.

fotogaleria Segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, várias barricadas foram incendiadas com pneus durante a operação. Moradores registraram chamas em diferentes pontos da comunidade enquanto e possível ouvir uma intensa sequência de disparos.

Segundo o Rio Ônibus, quatro ônibus foram utilizados como barricadas na Estrada do Taquaral:

D33183 - 737 Santissimo x Cascadura

D33093 - 731 Campo Grande x Marechal Hermes

D33112 - 926 Senador Camará x Penha

D33255 - 926 Senador Camará x Penha

Além dos coletivos usados como barricadas, a ocorrência impactou a operação das linhas:



731 Campo Grande x Marechal Hermes

737 Santíssimo x Cascadura

SV790 Campo Grande x Cascadura

926 Senador Camará x Penha

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu).





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral