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Operação da PM na Vila Aliança apreende uma tonelada de drogas

Ônibus foram atravessados na Estrada do Taquaral para dificultar avanço dos policiais

PM apreendeu cerca de uma tonelada de drogas durante operação na Vila Aliança, em Bangu
PM apreendeu cerca de uma tonelada de drogas durante operação na Vila Aliança, em Bangu -
Rio - Cerca de uma tonelada de drogas foi apreendida por policiais militares durante operação realizada na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (20). Durante a ação, quatro ônibus foram usados por criminosos como barricadas para tentar impedir o avanço dos agentes na Estrada do Taquaral.
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Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na região. Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre presos, apreensões ou feridos.
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PM apreendeu cerca de uma tonelada de drogas durante operação na Vila Aliança, em Bangu - Divulgação PMRJ
Quatro ônibus foram feitos de barricadas em Bangu - Reprodução Redes Sociais
Segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, várias barricadas foram incendiadas com pneus durante a operação. Moradores registraram chamas em diferentes pontos da comunidade enquanto e possível ouvir uma intensa sequência de disparos.
Segundo o Rio Ônibus, quatro ônibus foram utilizados como barricadas na Estrada do Taquaral:
D33183 - 737 Santissimo x Cascadura
D33093 - 731 Campo Grande x Marechal Hermes
D33112 - 926 Senador Camará x Penha
D33255 - 926 Senador Camará x Penha
Além dos coletivos usados como barricadas, a ocorrência impactou a operação das linhas:
731 Campo Grande x Marechal Hermes
737 Santíssimo x Cascadura
SV790 Campo Grande x Cascadura
926 Senador Camará x Penha
Todo o material recolhido foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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