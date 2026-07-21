Equipes de Ronaldo e de Ronaldinho detalham os bastidores do show da Copa; saiba tudo

A seleção brasileira ficou longe da decisão da Copa do Mundo, mas o futebol do País teve papel de destaque na grande final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Além da emocionante homenagem a Pelé, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho dividiram os holofotes com Madonna no primeiro show de intervalo da história de uma final do Mundial.





Em entrevista ao jornal Extra, profissionais que acompanharam de perto a preparação dos ex-jogadores revelaram detalhes inéditos sobre os bastidores da apresentação. Entre ensaios realizados às pressas, figurinos confeccionados em tempo recorde e uma operação cercada de sigilo, a participação da dupla foi planejada poucos dias antes do espetáculo e surpreendeu até suas próprias equipes.





Segundo pessoas ligadas aos jogadores, foi a própria Madonna quem fez questão de incluir Ronaldo e Ronaldinho na apresentação. Os dois já estariam presentes na final como convidados na tribuna de honra, mas receberam o convite da cantora apenas nos dias que antecederam o evento.





A artista entrou em contato diretamente com Roberto Assis, irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, para convidar o ex-atleta. Ronaldo Fenômeno também aceitou imediatamente participar da performance e apenas informou à sua equipe que faria parte do espetáculo, sem revelar muitos detalhes sobre a produção.





Grande parte das cenas exibidas durante a apresentação foi gravada previamente nos bastidores do estádio. Os ex-jogadores apareceram ao vivo apenas na reta final da música, estratégia adotada para facilitar a montagem da estrutura do palco dentro do curto intervalo da partida.





Figurino feito às pressas





Gabriel Fernandes, stylist de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks há mais de uma década, contou ao Extra que viveu uma experiência inesperada. Segundo ele, a viagem aos Estados Unidos tinha dois objetivos pessoais: assistir a um jogo da seleção brasileira e acompanhar Madonna na final da Copa.





"Me colocaram num grupo de WhatsApp para tocar a produção e não fazia ideia de quem era. Só quando recebi o email da stylist dela é que minha ficha foi caindo", revelou ao Extra.





O profissional explicou que já havia preparado um terno para Ronaldo usar na decisão, mas precisou mudar completamente os planos após conhecer as exigências da cantora.





"Madonna determinou que queria roupas esportivas. Não podia ter marca nenhuma aparente e eu longe do Brasil sem costureira ou plano B. A produtora dela colocou o alfaiate da Madonna à nossa disposição, levamos o desenho e demos a ele um casaco e uma calça do Ronaldo para a modelagem. Deu supercerto", contou.





O resultado agradou tanto que Ronaldinho Gaúcho pediu um modelo semelhante, desta vez na cor amarela, escolhida pela própria Madonna.





Ensaios e gravações em sigilo





A preparação aconteceu em ritmo acelerado. Entre o convite e a apresentação passaram-se apenas dois dias. Madonna, seus bailarinos e os dois ex-jogadores ensaiaram durante quatro horas antes de gravarem, no dia seguinte, as cenas que seriam exibidas durante o show.





Uma fonte ligada a Ronaldo destacou ao Extra o nível de exigência da cantora. "Ela cuida de cada detalhe, tudo, nada passa sem que a Madonna saiba. Ficamos impressionados."





Richarles Rodrigues, videomaker de Ronaldo, também revelou um dos maiores desafios da gravação: conduzir um veículo cenográfico inspirado no universo de Mad Max.





"Ele dirigiu de verdade aquele carro montado, com estética Mad Max, todo duro, sem direção hidráulica. O Ronaldo precisava se ocupar da direção, ir devagar para não bater no carro que estava à frente gravando, não derrubar a Madonna numa freada e ainda tinha um drone sobre a cabeça", explicou ao Extra.





Regras rígidas e convite para o 'after'





Os profissionais também relataram que a equipe da cantora mantinha regras bastante rígidas durante toda a produção. Fotografias só poderiam ser feitas pelo fotógrafo oficial de Madonna, que teria a palavra final sobre quais imagens seriam aprovadas.





Apesar das restrições, os brasileiros destacaram a postura cordial da artista durante todo o processo.





"Ela foi supereducada e profissional com todos ali, sem distinção", afirmou Gabriel Fernandes ao jornal.





Ao fim da apresentação, Madonna ainda teria convidado Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho para um encontro reservado em um hotel de Nova York. No entanto, ambos precisaram recusar por conta dos compromissos relacionados à Copa do Mundo de 2026.





A participação dos ex-jogadores brasileiros marcou um dos momentos mais comentados da decisão e reuniu, pela primeira vez em um palco de Copa do Mundo, duas das maiores lendas do futebol nacional ao lado de um dos maiores nomes da música pop mundial.