'Que dia': Shakira revela bastidores da final da Copa em cliques com famosos

Shakira abriu nesta segunda-feira, 20, seu álbum de fotos dos bastidores de sua participação na final da Copa do Mundo. Em publicação no Instagram, a cantora mostrou momentos de entusiasmo ao lado de personalidades que acompanharam a partida entre Argentina e Espanha, como o grupo sul-coreano BTS, o casal Beyoncé e Jay-Z, os atores Tom Cruise, Kevin Hart e Anya Taylor-Joy e o ex-jogador de futebol David Beckham.

Na legenda, ela celebrou o encontro e o carinho recebido durante o evento. "Que dia ontem! Encontrar tantas pessoas que admiro e respeito, e receber tanto amor de todos vocês! Além disso, viva a Colômbia neste dia e sempre!", escreveu Shakira.

A cantora foi uma das atrações principais do espetáculo realizado no intervalo da decisão, o primeiro show desse tipo em uma final de Copa do Mundo de futebol. Durante a apresentação, Shakira interpretou Dai Dai, canção oficial do Mundial de 2026. O espetáculo também contou com apresentações de Madonna, BTS, Justin Bieber e Coldplay.

Outro momento que chamou atenção aconteceu nas arquibancadas. Os filhos de Shakira com o ex-marido Gerard Piqué apareceram cantando Dai Dai ao lado do pai enquanto acompanhavam o show da cantora. As imagens circularam rapidamente pelas redes sociais e repercutiram entre os fãs da artista.

Lançada em 14 de maio, Dai Dai alcançou o primeiro lugar no ranking global do Spotify e consolidou a colombiana entre as artistas mais ouvidas da plataforma nas últimas semanas. Criada como música oficial da Copa do Mundo de 2026 em apoio ao Fundo de Educação Global Citizen da Fifa, a faixa reúne influências da música latina, do pop e do afrobeat nigeriano.

A letra celebra a união promovida pelo esporte e presta homenagem a nomes históricos do futebol, como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé.