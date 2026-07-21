Linn da Quebrada compartilha reflexão sobre recomeços: 'Decidi não me abandonar'

Linn da Quebrada completou 36 anos e aproveitou a data para compartilhar uma reflexão sobre autocuidado, afeto e recomeços. Em publicação nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo de uma comemoração intimista ao lado de amigos, em que aparece bastante emocionada. Na legenda, falou sobre o processo de permanecer ao lado de si mesma após passar por um período difícil e agradeceu às pessoas que seguiram ao seu lado durante essa trajetória.

Na mensagem, Linn descreve um sonho em que despertava cercada por pessoas que ama e por quem também é amada. "Sobrevivi ao terror de me ser e decidi não me abandonar", escreveu.

Após um período afastada dos palcos para realizar um tratamento de reabilitação, a cantora afirmou viver seu "melhor momento" e definiu o envelhecimento como uma dádiva. "Viver é um mistério, e eu faço parte dele. Envelhecer é uma dádiva. E essa será minha vingança", declarou.

"Estou aprendendo a sentir o cheiro das cores. E posso afirmar que é possível regar antes mesmo de plantar. O pé no chão", finalizou.

O desabafo foi publicado alguns meses após Linn tornar público um período delicado de sua vida. Em abril, a cantora foi internada para realizar tratamento contra a dependência química. Em participação no programa Engatilhadas, ela contou que um de seus principais aprendizados foi compreender a importância de cuidar da saúde mental e reconhecer o apoio recebido durante o processo.

Na ocasião, a ex-BBB também falou sobre a dificuldade de perceber que havia ultrapassado seus próprios limites. Segundo Linn, o contexto em que vivia contribuiu para que demorasse a reconhecer a gravidade da situação, destacando que o uso de substâncias é frequentemente naturalizado em ambientes marcados pela marginalização.