MP faz operação contra rede financeira do PCC, 'tribunal do crime' e aliado de 'Léo do Moinho'

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, foi às ruas nesta terça-feira, 21, para cumprir 18 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) em duas conhecidas frentes da facção: o núcleo financeiro e o chamado "tribunal do crime". A investigação também mira a rede de apoio a notórios integrantes do PCC, entre eles Leonardo Monteiro Moja, o "Léo do Moinho", capturado em agosto de 2024 durante a Operação Salus et Dignitas.

Batizada de Operação Janus - referência à divindade romana associada às passagens e transições -, a ofensiva mira suspeitos de movimentar recursos do PCC por meio de entregas volumosas de dinheiro em espécie, transferências bancárias e uso de empresas e contas 'laranjas'.

A investigação aponta que parte dos alvos participava de reuniões para resolver disputas patrimoniais entre integrantes da facção, conhecidas como "tribunais do crime".

Além das prisões e buscas, a Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores determinou o bloqueio de contas, aplicações financeiras, imóveis, veículos e outros bens dos investigados. Também foram bloqueados ativos financeiros de até R$ 10 milhões por alvo e impostas restrições patrimoniais a empresas apontadas como parte da estrutura financeira do PCC.

Os alvos de prisão da Operação Janus:

Cléber Azevedo dos Santos

Robson Martins de Souza

Antonio Carlos Ubaldo Junior

Paulo Rogério Silva, o 'Paulo Barão'

Odair Alves da Silveira Filho

Leonardo Meirelles

Marlon Antonio Fontana

Bruno Ramos Fernandes

Meire Bomfim da Silva Poza

Leonardo Monteiro Moja, o 'Léo do Moinho'

Danillo Vinicius da Silva Rosário

André de Souza Haddad, o 'Minhoca'

Antonio Carlos Sampaio, o 'Kaka', 'Dakar' ou 'Compadre'

Alexandre Viriato da Silva, o 'Gordão'

Alexandre Salles Brito, o 'Buiu'

Raphael Flores Rodriguez, o 'Batata'

Amjad Ahmad, o 'Amin'

Marcelo de Morais Oliveira

O Estadão busca contato com a defesa de todos os citados. O espaço está aberto para manifestação.

A Operação Janus é um desdobramento das operações Bazaar, Recidere e Salus et Dignitas. Segundo o Gaeco, a nova fase foi deflagrada a partir da análise de celulares apreendidos nessas investigações, que revelou a atuação coordenada dos suspeitos em um esquema voltado à sustentação financeira da facção.

As apurações tiveram origem, sobretudo, em elementos reunidos na Operação Recidere, que identificou um esquema de corrupção ativa e passiva, fraude processual, lavagem de dinheiro e interferência em investigações envolvendo integrantes do PCC. De acordo com o Ministério Público, os investigados também atuavam para corromper policiais civis e militares.